Comienza el proceso de escolarización con un aumento de 250 plazas en el segundo ciclo de Infantil

La Consejería de Educación ha iniciado este viernes y hasta el 31 de marzo inclusive el plazo de presentación de solicitudes de admisión correspondientes al curso 2019-2020 en la red de centros educativos sostenidos con fondos públicos. Un año más se abre un nuevo proceso de escolarización en el que participan los alumnos que se incorporan por primera vez al sistema educativo, así como a aquellos de mayor edad y distintos niveles que deseen cambiar de centro.En este sentido, los estudiantes de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, podrán presentar una solicitud en el centro prioritario en el plazo indicado, ha informado la Junta en una nota de prensa.Este nuevo proceso arranca con unos 6.250 puestos escolares en Huelva correspondientes al primer nivel del segundo ciclo de Infantil, frente a las 6.000 que se ofertaron en el curso pasado, a pesar de una leve bajada de la natalidad. Aproximadamente, un 85 por ciento de las plazas corresponde a la oferta en centros públicos.Así, se mantiene el principio de escolarización única que permite a las familias conocer todo el itinerario formativo de sus hijos en las distintas etapas no universitarias, desde Infantil hasta Bachillerato, sin tener que participar en nuevos procesos de admisión.Las principales novedades educativas que caracterizan esta nueva campaña en la provincia están determinadas por la autorización de tres nuevas aulas matinales en los centros de Las Gaviotas de La Antilla, San Sebastián de Punta Umbría, el Lince de Almonte y el comedor escolar de Adersa VI de Campofrío (Huelva). Se trata de la implementación de servicios educativos complementarios que surgen de la demanda planteada por las comunidades educativas y están dirigidos a conciliar la vida familiar y laboral.En este capítulo, cabe destacar, además, la autorización por parte de la Consejería de Educación del Bachillerato de Artes Escénicas de Música y Danza en el IES "Pintor Pedro Gómez" de la capital, único en la provincia, y que se viene a sumar a los bachilleratos de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales. Además, se han autorizado enseñanzas musicales de viola en el Conservatorio Catedrático Antonio García Herrera (Bollullos Par del Condado) y de Educación Vocal en el Conservatorio Javier Perianes (Huelva).PROCEDIMIENTOEl procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y sólo en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de estas.Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, antes del 10 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de diez días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de baremación se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 13 de mayo.Una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes, la relación definitiva de alumnado admitido y no admitido se publicará el 14 de mayo y el 21 de ese mismo mes lo harán las resoluciones de adjudicación de plaza del alumnado no admitido en el centro docente elegido como prioritario (reubicación).Cabe recordar que como en años anteriores, el proceso de escolarización incluye la aplicación de un baremo que contempla la asignación de 16 puntos por la existencia de algún hermano matriculado anteriormente en el centro para el que se solicita plaza; cuatro puntos por trabajo del padre, la madre o guardador legal en el centro solicitado; 14 puntos por la proximidad del domicilio familiar dentro de la zona de influencia del centro y ocho puntos por encontrarse el domicilio en área limítrofe; diez puntos, por la proximidad del lugar de trabajo dentro del área de influencia del centro y seis puntos por encontrarse éste en el área limítrofe.La renta per cápita correspondiente al año 2017 otorga hasta dos puntos y por la discapacidad del padre o madre un punto y 0.5 puntos por la existencia de discapacidad en el hermano o hermana. Finalmente, se establecen dos puntos por pertenencia a familia numerosa o monoparental.La norma contempla un año más el papel de las comisiones de garantía --delegaciones territoriales, direcciones de centros docentes, representantes de profesorado y de familias, así como entidades locales--, encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de escolarización y garantizar el principio de igualdad de oportunidades. En este sentido, colegios e institutos informan en este mes de marzo de la relación de puestos escolares vacantes así como de las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y zonas limítrofes.Concluido este primer proceso de escolarización, los plazos de matriculación del segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial se establecerán a partir del 1 al 10 de junio. Asimismo, los plazos de matriculación de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato se establecerán a partir del 1 al 10 de julio.En cuanto a los plazos de admisión para las enseñanzas de Idiomas, Formación Profesional Inicial, Educación Permanente de personas adultas, así como las enseñanzas básicas y profesionales de Música y de Danza, se iniciarán en el mes de abril.INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNLas familias pueden consultar en la web de la Consejería toda la información sobre los centros docentes, sus enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos. Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud.Durante el mes de marzo se desarrolla también la campaña de información del proceso de escolarización, cuyos trípticos podrán ser descargados gratuitamente del portal de escolarización. Finalmente, y como en años anteriores, la Consejería de Educación y Deporte ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8,00 a 19,00 horas.Como novedad se implementará el llamado "sobre electrónico de matrícula" en Educación Secundaria Obligatoria a través del cual, las familias podrán formalizar la matrícula y solicitar los servicios complementarios.--EUROPA PRESS--