Huelva.- Ciudadanos defiende al sector fresero onubense, que es "líder

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento, Julio Díaz, ha defendido al sector de la fresa en la provincia de Huelva y, en particular, a los productores y comercializadores de frutos rojos frente a "los que solo buscan perjudicar" a un sector que es "líder en producción" en Europa.Así, Díaz, que ha recordado que "Huelva es líder en Europa en producción de frutos rojos", cuyas exportaciones alcanzaron 994 millones de euros entre enero y octubre de 2018, ha señalado que "el sector está trabajando mucho, en coordinación con las administraciones, por mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales de los trabajadores".Por esto último, en su opinión, "mezclar la contratación en origen, completamente regulada y coordinada desde el Gobierno de la nación, que es una necesidad expresada por el sector para poder recoger el fruto, con los asentamientos ilegales no tiene ningún sentido".La agricultura, y en particular la producción y comercialización de las berries, generan 140.000 empleos directos, indirectos e inducidos, de los que sólo 19.000 responden a la contratación en origen, un 13,57 por ciento, según datos de Interfresa, a los que ha aludido Díaz a través de un comunicado.Por este motivo, el portavoz provincial de Ciudadanos ha querido "distinguir claramente" entre los "asentamientos ilegales y la contratación en origen, perfectamente regulada". "Todas las administraciones deben trabajar para erradicar los asentamientos ilegales y para que quienes vengan a trabajar no pongan en peligro su vida, como ha ocurrido en asentamientos como el de Lepe o el de Tariquejos", ha subrayado.--EUROPA PRESS--