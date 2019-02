CCOO destaca los nueve accidentes mortales en la provincia durante 2018, un 33% más que el año anterior

Representantes de CCOO

CCOO en Huelva ha presentado las cifras de siniestralidad laboral del año 2018 en la provincia onubense, con nueve accidentes mortales y un 33 por ciento más que en 2017, datos que ponen de manifiesto "que la baja calidad del empleo en Huelva, su temporalidad y las malas praxis de las empresas, hacen que nuestra provincia tenga uno de los índices de siniestralidad más altos de España".El responsable del Área de salud laboral y medio ambiente de CCOO en Huelva, Diego Román, ha informado que "se han producido un total de 7.012 accidentes con baja en Huelva en el año 2018: 6.933 leves, un uno por ciento menos que en 2017, mientras que ha habido 71 graves, un nueve por ciento más que el pasado año", ha informado CCOO en una nota de prensa.En cuanto a la mortalidad, con nueve accidentes mortales, uno de ellos 'in itinere', un 33 por ciento más que en 2017, se trata de un dato "muy preocupante" y ello "sin contar los tres accidentes mortales no recogidos en estadísticas oficiales, Lo que elevaría aún más este porcentaje".Román ha desglosado por sectores los accidentes que se produjeron en 2018. De esta forma en el sector agrario se han producido 2.613, de ellos 17 graves y dos mortales, un uno por ciento más que en 2017. Mientras que en la Industria se han contabilizado 671, de ellos 10 graves y uno mortal, un tres por ciento menos que en 2017.En cuanto al sector de la Construcción ha habido 622, doce de ellos graves y uno mortal, un 16 por ciento más que en 2017. En el sector Servicios se han contado 3.106, 32 de ellos graves y cinco mortales, un cinco por ciento menos que en 2017.TENDENCIA A LA BAJADe esta forma, el responsable sindical ha declarado que "se confirma, como ya apreciamos a mitad del año pasado, una ligera tendencia a la baja en el número total absoluto de accidentes de trabajo en Huelva en 2018. Descendiendo un uno por ciento sobre los accidentes producidos en el año 2017 en cifras absolutas".Esto supone que "nos diferenciamos de Andalucía donde la tendencia es de aumento en un cuatro por ciento con respecto a los datos de 2017". Aun así aumentan los accidentes 'in itinere' en un tres por ciento, con 830 accidentes con baja. Destaca el fuerte aumento de los sectores de construcción y agrario con un 22 por ciento y un 13 por ciento respectivamente y la bajada del sector servicios, "siendo contraria a la tendencia andaluza de una disminución de un cuatro por ciento".Asimismo, desde el sindicato han resaltado que "las muertes por accidentes no traumáticos son más del 50 por ciento, como "infartos y accidentes vasculares, entre otros"."Si observamos los datos de siniestralidad por cada 100.000 personas asalariadas de alta en la seguridad social, el índice de Incidencia, vemos que la provincia de Huelva sigue siendo, como todos los años anteriores, de las primeras en accidentes laborales con un índice de 4.226 accidentes con baja por cada cien mil personas trabajadoras", ha detallado Román.Al respecto, la media en Andalucía es de 3.822 accidentes con baja por cada cien mil personas afiliadas a la Seguridad Social, es decir, "superamos en más de 400 accidentes por cada 100.000 personas asalariadas el número medio de accidentes laborales con baja en Andalucía. Somos la segunda provincia tras Córdoba en este índice".Con respecto al resto de España "seguimos siendo de las primeras provincias con el índice de siniestralidad más alto en accidentes laborales estando situados entre las cinco primeras", ha declarado.AUMENTO ACCIDENTES MORTALESPara CCOO "sigue siendo muy preocupante el aumento de accidentes mortales y graves que suponen un 33 por ciento más que en 2017 y un nueve por ciento de incremento en el caso de los accidentes graves. Tendencia contraria en Andalucía donde disminuyen en ambos casos, sobre todo en los mortales, con un 22 por ciento menos de personas fallecidas el pasado año".Román ha asegurado que "deberemos estudiar a fondo estos datos paradójicos que mucho nos tememos que pueden estar bajo una infradeclaración de accidentes leves camuflándolos como bajas por enfermedad común como hemos ido denunciando en estos últimos tiempos".Asimismo, el secretario general de CCOO en Huelva, Emilio Fernández, ha lamentado estas cifras "tan duras" que sufre la provincia de Huelva responsabilizando "al empresariado y a las administraciones que se ponen de perfil y no refuerzan las plantillas de la inspección ante estas cifras escandalosas para nuestra provincia".Fernández ha comentado que "seguimos discrepando de las estadísticas oficiales que no siempre recogen a todas las personas que fallecen en el ámbito laboral. Esto lo hemos llevado a la inspección de trabajo para que se reconozca y reflejen esos fallecimientos como accidentes laborales"."Desde CCOO -- ha apuntado Fernández-- reiteramos las medidas para revertir esta situación. Se necesita mayor sensibilización y compromiso del empresariado con sus plantillas, ya que muchos trabajadores y trabajadoras no exigen medidas de prevención y protección por miedo a perder el empleo".Al respecto, ha resaltado que "hace falta una presencia más intensa, extensa y con mayor capacidad sancionadora de la inspección de trabajo. Volvemos a exigir que Huelva sea destino preferente para la nueva escala de subinspección de seguridad y salud en el trabajo".En esta misma línea declara que "vamos a exigir al nuevo Gobierno andaluz, tal como hicimos al anterior, el desarrollo completo, con su dotación correspondiente, de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022. Es necesaria para Andalucía, pero una urgencia social para Huelva", ha remarcado.De otro lado, el sindicato ha recordado sus "propuestas de desamiantado" para que se haga de forma ordenada y sin riesgos para la clase trabajadora y para la ciudadanía "ya que es un contaminante ambiental de primer orden".SITUACIÓN ENFERMEDAD PROFESIONALFernández ha apuntado que "de igual manera vamos a seguir denunciando la situación grave de infradeclaración de enfermedades profesionales, que sigue siendo el gran problema del correcto abordaje de estos graves riesgos profesionales". "Tenemos un grave problema en Andalucía, ya que tan solo el siete por ciento de las enfermedades profesionales son reconocidas y tratadas como tal".Es decir, el 93 por ciento de las enfermedades profesionales "se derivan al sistema público de salud con el coste económico y sanitario que supone para la salud pública y de las trabajadoras y trabajadores". "No vamos a consentir que por criterios económicos se le cargue al sistema público de sanidad unos costes que corresponden a las empresas".Además, ha recalcado que "es una realidad desconocida el número de personas fallecidas por enfermedad profesional. Por cada persona fallecida en accidente laboral, hay diez o 15 personas que fallecen por enfermedad profesional y no se declaran como tal"."Estas enfermedades profesionales tienen que aflorar y ser tratadas como tal, no como enfermedad común, tanto por las consecuencias para la persona trabajadora como para conocer la realidad de dichos riesgos y su repercusión".Los sindicalistas han finalizado con el mensaje de que "tras muchos años sufriendo un incremento año a año del número de accidentes vemos como los datos reflejan una pequeña esperanza en que comiencen a calar los mensajes y medidas que hemos solicitado reiteradamente desde CCOO a las autoridades y empresas de Huelva para paliar esta lacra. Dado el alto número de los mismos las medidas deben ser contundentes y urgentes".--EUROPA PRESS--