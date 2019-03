CCOO ha criticado la "falta de personal de administración y de servicios" que "sufren desde hace meses" institutos de Educación Secundaria de la provincia de Huelva, entre ellos el IES Juan Ramón Jiménez situado en la localidad onubense de Moguer.En un comunicado, el sindicato ha alertado que el centro de Moguer cuenta con unos 600 alumnos y 60 personas de personal, así como que ha pasado de tener "cuatro personas en la limpieza a tener dos actualmente y una de ellas de baja", situación "conocida por la administración que no hay hecho nada al respecto desde hace más de un año".Por su parte, la secretaria general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO en Huelva, Marina Vega, ha dicho que "estas situaciones se conocen, en algunos casos, desde hace dos años y desde la administración ni han previsto, ni han cubierto las necesidades de personal, provocando así una sobrecarga de trabajo y una situación en el centro que desde el equipo directivo piden se solucione lo antes posible".Sobre otros institutos de la provincia, el sindicato ha alertado de que algunos cuentan con un alumnado que "roza el millar y una plantilla de más de 80 docentes", lo que hace que la situación sea "insostenible". Como ejemplo, el caso del IES Guadiana de Ayamonte, centro en el que trabajan tres empleados de limpieza, personal de administración y servicios de la Junta, de las cinco plazas que tenía este centro de grandes dimensiones."La dirección del centro ha mandado ya varias peticiones al servicio de personal de la Delegación de Educación para pedir lo que ya la administración conocía y dos años después están a la espera de que se busque una solución urgente", recogen en la citada nota.Al hilo, el sindicato ha afeado que al ser un sector feminizado, esta situación "afecta a las brechas de género y al empleo femenino tan castigado en la provincia de Huelva". "Ya hemos denunciado este tipo de situaciones reiteradamente, por lo que insistimos en nuestra petición de agilizar y prever estos escenarios que se producen por la falta de personal", ha reiterado Vega.Paralelamente, el sindicato ha lamentado el "laberinto burocrático" al que se enfrentan los centros educativos para cubrir las vacantes con varios pasos de procedimientos internos que Función Pública exige para este trámite. Por ello, CCOO ha indicado que la Junta "debe abandonar su vía privatizadora como solución a la falta de personal de la enseñanza pública" porque "provoca desigualdades entre trabajadoras y trabajadores y que proliferen empresas abusivas que no respetan las cláusulas sociales".Por último, Vega ha subrayado que "la obligación de la Delegación es cubrir las vacantes lo antes posible y no hacer oídos sordos a lo que desde los centros y el sindicato se les reclama de forma reiterada". "Nos encontramos ante otro atropello más de recortes a los sectores públicos y en este caso a la escuela pública andaluza", ha afeado.Por todo ello, la sindicalista ha pedido que se cubran las vacantes en los centros de la provincia para "no sobrecargar al personal existente y evitar un menoscabo al buen funcionamiento del centro y a la enseñanza pública de calidad por la que debe apostar la propia Consejería".--EUROPA PRESS--