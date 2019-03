Huelva.- Caraballo señala que la manifestación por las infraestructura

El secretario general de PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha calificado este viernes de "éxito" la manifestación por las infraestructuras del pasado 15 de marzo en la capital en tanto en cuanto "supone un punto de inflexión" y ha dicho no entender las críticas del PP sobre la afluencia de personas, ya que entiende que los representantes institucionales deben estar al frente, tal como quedó recogido por la comisión creada a tal efecto en la que estaban representadas todos los grupos sociales.Durante el acto de presentación de la candidatura socialista por Huelva a las elecciones generales del 28 de abril, Caraballo ha incidido, al ser cuestionado por los periodistas, que la manifestación ha contado "con el apoyo de toda la provincia de Huelva, hayan ido o no", por lo que se garantiza el seguir trabajando por la necesidad que tiene la provincia de mejorar sus infraestructuras.La manifestación, por tanto, "no es un fin ni un punto y aparte", sino que "es para crear conciencia y trasladar al resto de España que Huelva existe y le hace falta infraestructuras de todo tipo" y a partir de ahora "quien tiene que liderar es su alcalde o su alcaldesa, elegido por los ciudadanos".Asimismo, ha incidido en que desde que el Partido Socialista gobierna en España los representantes institucionales onubenses han logrado "tener un interlocutor directo para hablar de infraestructuras", y saber en que estado se encuentran las partidas y los proyectos, hecho que "no se ha dado" durante los siete años en los que ha gobernado Mariano Rajoy.Caraballo ha destacado que a él le ha correspondido hacerse responsable de las "inversiones de carreteras de la Diputación" y que a cada Administración le corresponde determinadas competencias, por lo que ha incidido en que parece que ahora al estar el PP en el Gobierno andaluz "les descuadra" que se le pida que cumpla con sus obligaciones con Huelva.--EUROPA PRESS--