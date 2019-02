Ignacio Caraballo

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha reiterado este jueves su compromiso con el código ético del PSOE "porque si no lo cumpliera mi secretaria general de Andalucía, Susana Díaz, y mi secretario nacional, Pedro Sánchez, me obligarían a aplicarlo". Asimismo, ha remarcado que "confía plenamente en la justicia" y que está "muy tranquilo", tras las declaraciones realizadas por el portavoz de Cs en Huelva, Julio Díaz, que pide su cese.En declaraciones a los periodistas, Caraballo ha afirmado que el 18 de marzo no está llamado a acudir, sino que se trata de una citación en la que se llama "a los abogados para que ellos vuelvan a pedir el archivo de la causa", que está convencido que se producirá.El presidente de la Diputación ha manifestado que el portavoz de Cs "lo que debe hacer es trabajar por la provincia", en vez de "pedir cabezas a diestro y siniestro, simplemente porque lo ha mandado la dirección de su partido en Madrid, y la de Sevilla se lo ha encargado al de Huelva".Sobre la postura del portavoz de la formación naranja, Caraballo ha apuntado que Díaz fue con anterioridad "secretario de organización del PSOE de La Palma de Condado (Huelva), y tenía pretensiones de ser secretario general socialista de Huelva", y al no serlo en ninguno de los dos casos "se fue a Ciudadanos", motivos por los que "pedirá mi dimisión y mi desaparición de la vida política".Díaz "habla del código moral del Partido Socialista pero para hablar de ello --ha incidido Caraballo-- lo tiene que conocer". "Nosotros cumplimos el código ético, porque si no fuera así me obligarían a aplicarlo" desde el partido, ha enfatizado. Por lo tanto, Caraballo ha remarcado que Díaz será conocedor "del código ético de Ciudadanos pero no del código del PSOE".--EUROPA PRESS--