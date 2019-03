Caraballo afirma que encabezará junto con el resto de representantes la manifestación del 15 de marzo

Ignacio Caraballo

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha manifestado que estará encabezando la manifestación por las infraestructuras del 15 de marzo, junto con el resto de autoridades y agentes sociales que forman la plataforma por las infraestructuras. "Es lo más sensato, además de dar una imagen de que las instituciones son las primeras que están pidiendo esas infraestructuras para Huelva, no nos podemos quedar atrás", ha remarcado.Caraballo (PSOE) ha subrayado, durante una actividad en la que ha atendido a los periodistas, que los representantes institucionales son "los responsables de lo que ocurra en la provincia para bien y par mal", y ha explicado que la Diputación es responsable, en este caso, de la situación de las carreteras de la entidad, y como tal "tengo que asumir esa responsabilidad". "No hay que esconderse y hay que dar la cara por los ciudadanos de la provincia de Huelva", ha dicho.De la misma forma, el presidente de la institución provincial ha destacado que la reivindicación por las infraestructuras onubenses "no es un problema de colores", ya que se trata de una demanda que "pedíamos anteriormente y seguimos pidiendo con un Gobierno que es de nuestro mismo signo político".Caraballo ha incidido en que uno de los objetivos de las administraciones es el de "crear conciencia de la falta de infraestructuras y de la necesidad que tiene esta provincia" de las mismas y además "de todo tipo". "Es en ese punto --ha insistido-- donde los representantes de los ciudadanos, tanto el alcalde de Huelva como el presidente de la Diputación nos toca estar".Al respecto, ha recordado que "este movimiento nace de una serie de mociones" que se plantean tanto en la Diputación como en el Ayuntamiento de la capital, con acuerdos de todos los grupos, por lo tanto ha manifestado no entender "la petición de no encabezar la manifestación"."Estuvimos en la plataforma Huelva-Zafra con todas las administraciones y agentes sociales, después hicimos la agrupación por las infraestructuras en la que estábamos todos menos el PP y ahora vamos a estar en esta reivindicación", ha concluido.--EUROPA PRESS--