Caja Rural y Asociación de Empresas Distribuidoras apoyan la manifestación del 15M por las infraestructuras

Caja Rural del Sur ha mostrado su apoyo y respaldo a la convocatoria de la manifestación del 15 de marzo promovida por entidades, organizaciones profesionales, sindicales y empresariales porque, según ha expresado su director, Guillermo Téllez, "tenemos un compromiso histórico, que se remonta a la propia creación de la Caja en Huelva, con el desarrollo y progreso de la provincia y no hay duda de que existe una deuda pendiente en inversiones públicas que son absolutamente necesarias".Para el director general de Caja Rural del Sur, "sin infraestructuras no pueden consolidarse importantes proyectos económicos ni poner en valor, con la creación de puestos de trabajo, las enormes potencialidades con las que cuenta Huelva". Y ha añadido que "es necesario trasmitir a las administraciones públicas que esta provincia no puede esperar más", ha informado la entidad en una nota.Téllez ha recordado, además, que "desde la Caja Rural del Sur se viene colaborando con inversiones privadas en distintos sectores económicos, como el que lleva a cabo con la Asociación de Interés Empresarial 'Clúster Tecnológico de Agua y los Regadíos y la Sostenibilidad (Ctars), para poner en regadíos en torno a unas 36.000 nuevas hectáreas ahora de secano en los próximos años, lo que supone doblar el número que actualmente ya existen en la provincia de Huelva".Sin embargo, el director general de Caja Rural también ha explicado que "esta iniciativa como otras muchas del propio sector agrícola requieren el complemento de las inversiones en infraestructuras hidráulicas y de transportes".Por otra parte, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) en Huelva también ha manifestado en un comunicado su adhesión a la manifestación porque considera "imprescindible la mejora de las infraestructuras en Huelva".La asociación ha incidido en apoyar "la justa y unánime demanda social y empresarial sobre la urgente necesidad de promover una mayor inversión pública que dote a la provincia de Huelva de unas infraestructuras adecuadas que le permitan afrontar el desarrollo económico y social que necesita", las cuales son "imprescindibles para impulsar la generación de riqueza, empleo y bienestar social que merece la provincia".De esta forma Anged, integrada en la Confederación de Empresarios de Andalucía, al igual que la Federación Onubense de Empresarios (FOE), apoya los planteamientos formulados por esta, junto a los "numerosos" organismos, instituciones y colectivos de Huelva y provincia, que tendrán su expresión pública en la convocatoria del próximo 15 de marzo.