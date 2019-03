VÍDEO: 8M.- Junta defiende "la libertad" para manifestarse o no y rech

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha rechazado este viernes, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que partidos de izquierdas "manipulen y hagan un uso partidista" intentando "apropiarse" del 8M, así como que hagan manifiestos "que van en contra de la propia igualdad".En declaraciones a los periodistas en Huelva, tras reunirse con los delegados de la Junta en la provincia, Bendodo se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas, cuando ha asegurado que desde el Ejecutivo andaluz respaldan, potencian e incentivan "cualquier tipo de medida encaminada a eliminar la brecha que hay entre mujeres y hombres desde el punto de vista laboral y de conciliación"."Lo ideal sería que no se tuviera que celebrar el 8M porque todos seamos iguales", ha proseguido el consejero, que ha garantizado la "absoluta colaboración" del Gobierno de Juanma Moreno para que el papel de la mujer sea exactamente igual que el del hombre y viceversa.Con todo, Bendodo ha exigido que "no se politice" el 8M, mientras ha rechazado que "sea solo para una parte de la sociedad andaluza como intentan hacer los partidos de izquierdas politizando y haciendo manifiestos en contra de la propia igualdad".Ha censurado así la "manipulación y el uso partidista que intentan hacer cada 8M los partidos de izquierdas con algo que no es cuestión de ideologías sino de todos, todos los partidos tenemos que luchar por la igualdad real y el partido que quiera apropiarse de esto hace flaco favor a mujeres"."La igualdad debe ser un tema de todos, así lo planteó Juanma Moreno teniendo la mano al PSOE-A para alcanzar un gran pacto", ha añadido Bendodo, que ha lamentado que los socialistas aún no hayan respondido e intenten "monopolizar un tema que no es de nadie".En cuanto a la Administración andaluza, el consejero de Presidencia ha explicado que han dado libertad absoluta a todos los trabajadores, de modo que "no se ha dado ninguna instrucción política ni a los funcionarios para que en la libertad individual y en su conciencia decidan si quieren hacer huelga o no".--EUROPA PRESS--