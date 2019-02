Huelva.- PSOE

El secretario general del PSOE de Almonte (Huelva), Antonio Joaquín Díaz, ha destacado este martes que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento almonteño ha conseguido refinanciar 14 millones de euros de deuda que el Consistorio debe abonar por sentencias condenatorias sobre hechos ocurridos durante el anterior Gobierno municipal del PP, la cual abocaba a la "quiebra técnica" del Ayuntamiento almonteño.Díaz, acompañado por el secretario de Economía y concejal de Hacienda del Consistorio, Francisco Toro, ha resaltado en rueda de prensa que la situación se deriva "de la mala gestión del Gobierno popular de años anteriores que ha habido que encajar" en la cuentas municipales.El secretario socialista y primer teniente de alcalde de Almonte ha explicado que "ante esta situación la única opción era plantear al Ministerio de Hacienda la posibilidad de refinanciar estos 14 millones de euros, para poder permitir la inversión" y el normal funcionamiento del Ayuntamiento almonteño.En este sentido, Díaz ha remarcado el trabajo de Francisco Toro, que "se puso a trabajar y ha conseguido algo que era inimaginable" con una situación de partida en "quiebra técnica". Toro llevó al Pleno "un plan de ajuste" que es el que finalmente ha propiciado la refinanciación de la deuda.Al respecto, el secretario socialista ha querido dejar claro que el plan "se votó y obtuvo el voto en contra de Mesa de Convergencia y de PP, además de no contar con el voto de IU por no estar presente", cuando finalmente ha servido para "sacar adelante la refinanciación" cinco meses después de esta votación. Gracias a ello, "Almonte tiene un presente y puede mirar al futuro", ha incidido el edil.El teniente de alcalde ha subrayado que la actuación financiera "se enmarca en una forma de entender la política y de hacer uso del dinero público", ya que para el secretario socialista lo correcto es "debatir y no confrontar", así como "buscar soluciones".De igual forma, el concejal de Hacienda, Francisco Toro, ha detallado cada una de las sentencias condenatorias y ha resaltado que "un 40 por ciento de lo que se va a pagar corresponden a intereses", concretamente casi cinco millones de euros.Cuestionado sobre supuestas gratificaciones a trabajadores, el concejal de Hacienda ha aclarado que "el Ayuntamiento paga gratificaciones cuando un trabajador realiza funciones fuera de su jornada laboral", que en ningún caso son "aleatorias ni a gente del Partido Socialista". Toro ha puntualizado que suele recaer en la plantilla de la Policía Local porque a día de hoy está bastante mermada".De esta forma, al contar Almonte con tres núcleos poblaciones la plantilla "no suele dar a basto", de ahí que tengan que trabajar fuera de su horario habitual. El concejal ha resaltado que las gratificaciones "se pagan previo paso por una mesa general de negociación con los sindicatos, con quien el equipo de gobierno ha negociado el importe", mesa que se ha realizado por primera vez con el actual Ayuntamiento.Asimismo, Francisco Toro ha destacado que "también se realizan estos turnos por sorteo" por lo que es otra prueba que pone de manifiesto que "decir que se reparte entre gente afín al Partido Socialista es totalmente incierto".Por último, el concejal ha recordado que cuando se hizo cargo de la Concejalía de Economía se encontró con "un millón de euros de gratificaciones aprobadas por el Gobierno del PP que no se habían abonado", por lo que el actual Gobierno "tuvo que abonar a los trabajadores" esos atrasos.--EUROPA PRESS--