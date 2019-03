'Ayre Solidario' lleva este fin de semana su mercadillo al Muelle de las Carabelas, que cumple 25 años

Huelva.- 'Ayre Solidario' lleva este fin de semana su mercadillo al M

El próximo sábado 15 y domingo 16, a partir de las 9,30 horas, todos los visitantes del Muelle de las Carabelas de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), podrán participar --con entrada gratuita-- en el Mercadillo de la ONG 'Ayre Solidario', donde se pondrá a la venta una selección de libros, música y películas a un precios de uno, tres y cinco euros.La recaudación que se consiga irá destinada a financiar el centro de acogida y sociocultural para menores y jóvenes refugiado en Atenas, Youth Centyer, proyecto con el que colabora desde sus inicios. También se pondrán a la venta camisetas y chapas con el logotipo y slogan 'Refugees welcome', realizadas para recaudar fondos con el mismo objetivo y que son muy demandadas por el público que acude a los mercadillos, ha informado la ONG en una nota.Para celebrar el 25º aniversario de la creación del Muelle de las Carabelas, la Diputación de Huelva ha diseñado un extenso y variado programa especial de actividades. Así, del viernes al domingo se celebrarán Jornadas de Puertas Abiertas con entrada gratuita.Los visitantes podrán disfrutar de música cubana en directo, talleres infantiles, mercadillos solidarios, espectáculos de animación, magia y actividades náuticas para los más pequeños. Además, el sábado a las 17,30 horas, se repartirá entre los asistentes una tarta gigante de 80 kilos y dos metros por uno y medio.En el Centro para refugiados jóvenes Youth Center de Atenas al que se destina la recaudación, los jóvenes refugiados encuentran un lugar de asesoramiento, intercambio de experiencias y de educación no formal con una agenda cargada de actividades culturales, artísticas y deportivas. Se atiende a una población de unos 150 jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y los 20 años, la mayoría de ellos provienen de diversos países: Siria, Afganistán, Irán y Paquistán, entre otros.La puesta en marcha de un centro para refugiados y jóvenes locales en Atenas, aunando esfuerzos con otra organización griega, Network for Children's Rights (Red por los Derechos de la Infancia) es el principal proyecto en el que está que Ayre Solidario en estos momentos. El proyecto, con horizonte 2018-2019, cuenta con una subvención por parte de la Diputación Provincial de Huelva.Otro de los proyectos en los que trabaja 'Ayre Solidario' es la traducción al español de un periódico elaborado por adolescentes de un campo de refugiados en Grecia. Con el nombre de 'Migratory Birds' (Aves Migratorias), el periódico recoge las impresiones y experiencias de unas 15 adolescentes afganas.Para recaudar financiación para el proyecto se organizan diferentes iniciativas, como los Mercadillos del Libro Solidario y actividades de sensibilización, como exposiciones, charlas en centros educativos, entre otras.Asimismo, para la puesta en marcha del Mercadillo Solidario, 'Ayre Solidario' recaba donaciones de libros usados y DVD, tanto de particulares como instituciones, que el sábado se pondrán a la venta a precios muy baratos. A todos a ellos las ONG agradecen sus aportaciones.--EUROPA PRESS--