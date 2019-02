'Ayre Solidario' celebra este sábado el Mercadillo Solidario para ayudar a jóvenes refugiados en Atenas

Merdadillo de Ayre Solidario en Huelva.

La ONG Ayre Solidario (AS), de ayuda a las personas refugiadas, organiza este sábado, a partir de las 12,00 horas, en la plaza de las Monjas un nuevo Mercadillo del 'Libro Solidario', en la que será la primera edición de 2019 de esta iniciativa que ayuda a jóvenes refugiados en Atenas, en la que se pondrán a la venta 3.000 ejemplares, DVSs y CDs, camisetas y chapas.La recaudación que se consiga irá destinada a financiar el Centro de Acogida y Sociocultural para menores y jóvenes refugiados de la capital griega, proyecto con el que colabora desde sus inicios, ha informado la ONG en una nota de prensa.Quien compre en el mercadillo está contribuyendo a sumar recursos para ayudar a las personas que más lo necesitan. También se pondrán a la venta camisetas y chapas con el logotipo y slogan 'Refugees welcome', realizadas para recaudar fondos con el mismo objetivo, muy demandadas por el público que acude a los mercadillos y que constituye otro regalo solidario ideal para las próximas navidades.Se espera así repetir la gran acogida y éxito de ventas de las últimas ediciones del Mercadillo Solidario, en las que se vendieron más de 1.000 libros en cada una, de todos los géneros y temáticas ofertadas. En el evento del sábado los libros volverán a estar a la venta ordenados por categorías, con lo que se facilita la búsqueda según los intereses del público.En el Youth Center de Atenas al que se destina la recaudación, los jóvenes refugiados encuentran un lugar de asesoramiento, intercambio de experiencias y de educación no formal con una agenda cargada de actividades culturales, artísticas y deportivas. Se atiende a una población de unos 150 jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y los 20 años, y la mayoría de ellos provienen de diversos países: Siria, Afganistán, Irán y Paquistán, entre otros.Cabe destacar que 'Ayre Solidario' considera prioritario ofrecer un espacio donde ayudar a adolescentes y jóvenes refugiados en su empoderamiento, muchos de ellos son menores no acompañados que necesitan atención psicológica de urgencia, orientación académica y laboral, ayuda en la búsqueda de recursos, clases de idiomas y asistencia médica.El principal objetivo del Centro Juvenil es su consolidación. Ayudar al empoderamiento de los usuarios del mismo, facilitar su integración y abordar los problemas de xenofobia, tanto en la población autóctona como en la segunda generación de inmigrantes son otras de sus líneas de trabajo.Asimismo, se persigue ahondar en la interculturalidad del centro, para que no sólo sea un espacio cómodo para los refugiados, sino un lugar del cual salir y participar en espacios públicos y comunitarios.Para la puesta en marcha del Mercadillo solidario, 'Ayre Solidario' recaba donaciones de libros usados y DVDs, tanto de particulares como instituciones, que este sábado se ponen a la venta a precios muy baratos. A todos ellos las ONGs agradecen sus aportaciones.CENTRO PARA MENORES Y JÓVENES REFUGIADOS EN ATENASLa puesta en marcha de un Centro para refugiados y jóvenes locales en Atenas, aunando esfuerzos con otra organización griega, Network for Children's Rights (Red por los Derechos de la Infancia) es el principal proyecto de 'Ayre Solidario' en estos momentos. El proyecto, con horizonte en 2018 y en 2019, cuenta con una subvención por parte de la Diputación Provincia de Huelva.La asociación 'Ayre Solidario' nace en 2018 como resultado de la unión de fuerzas de dos organizaciones: la ONG 'Tareas Solidarias' y la Asociación 'Ayre' (Ayuda a los Refugiados). La experiencia de la primera data del año 1994, tras la guerra de los Balcanes.Otro de los proyectos en los que trabaja 'Ayre Solidario' es la traducción al español de un periódico elaborado por adolescentes de un campo de refugiados en Grecia. Con el nombre de 'Migratory Birds' (Aves Migratorias), el periódico recoge las impresiones y experiencias de unas 15 adolescentes afganas.--EUROPA PRESS--