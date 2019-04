Autorizan a la madre de la niña asesinada en el doble crimen de Almonte a incinerar sus restos

La madre de la niña asesinada en doble crimen de Almonte pide a la jue

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Palma del Condado (Huelva) ha autorizado a que la madre de la niña asesinada junto a su padre en Almonte (Huelva) en el año 2013 pueda incinerar los restos mortales de la pequeña.Según reza el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza "autoriza la incineración solicitada" por la madre de la pequeña, Marianela Olmedo, "teniendo en cuenta que han sido practicadas todas las actuaciones y diligencias que la ley determina en relación con el cuerpo de la menor, no quedando ninguna diligencia pendiente ni propuesta, y a la vista también del tiempo transcurrido desde el fallecimiento".De esta forma, Olmedo podrá hacer realidad este deseo, después de que hayan pasado más de cinco años del doble asesinato, cuando pidió incinerar los restos de su hija "y no se pudo llevar a cabo", según informó la propia interesada a Europa Press. No obstante, el juzgado no lo pudo autorizar por estar el caso abierto y por tener que esperar el periodo preceptivo de cinco años.El Juzgado número 1 de La Palma del Condado decidió reabrir la investigación por el doble crimen en enero de 2019 tras tener conocimiento de que el Tribunal Supremo (TS) había dictado sentencia en la que confirmaba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, a su vez, ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva por la que absolvió al único acusado por estos hechos, Francisco Javier Medina, tras el veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular.--EUROPA PRESS--