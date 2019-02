Atlantic Cooper avanza hacia "un modelo productivo sostenible", con un

La compañía onubense Atlantic Coopera avanza hacia "un modelo productivo sostenible" y, en este marco, ha puesto en marcha un proyecto de recuperación de aguas y ha cerrado un acuerdo de suministro de energías procedentes de fuentes renovables.Por ello, en el último año, ha puesto en marcha varias iniciativas "enfocadas a una nueva reducción en el consumo energético, al reaprovechamiento de los recursos disponibles y a la utilización de fuentes de energía renovables".En este sentido, y según Atlantic Cooper, los datos reflejan que este nuevo modelo no está reñido con los buenos resultados económicos y de producción, "pues el Complejo Metalúrgico de Huelva ha batido su récord de fusión de concentrado de cobre, con 1.104.000 toneladas, y ha incrementado su facturación en un nueve por ciento, hasta los 1.950 millones de euros, con el menor consumo unitario de energía de toda la serie histórica".Así lo han explicado este jueves su directora General Económica Financiera, Macarena Gutiérrez, y su director general de Metalurgia, Miguel Palacios, en un encuentro con periodistas celebrado en la Sede Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en Huelva."La preocupación de Atlantic Copper por llevar a cabo un proceso productivo responsable es una constante en sus casi 50 años de historia, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Agenda 2030", han señalado.Por ello, en su ámbito de actuación, la compañía onubense desarrolla su actividad utilizando "siempre las tecnologías calificadas por la Unión Europea como Mejores Técnicas Disponibles" (BAT, en sus siglas en inglés) y mantiene numerosos acuerdos de colaboración con las mejores universidades y centros tecnológicos para el desarrollo de la I+D+i, un área en el que invierte en torno a los diez millones de euros anuales.Entre los principales proyectos de innovación, destacan "aquellos dirigidos a la recuperación del calor del proceso productivo de sus instalaciones, de manera que se genere un mayor autoabastecimiento de energía".Asimismo, Atlantic Copper ha estado trabajando en dos vías fundamentales que "redundan en la sostenibilidad de su modelo de producción". Por un lado, un proyecto que "tiene como objetivo maximizar la recuperación de agua utilizada en el proceso productivo, de manera que puedan ser reutilizadas, reduciendo, por consiguiente, su huella hídrica".Por otro lado, durante 2018 la empresa ha estado trabajando en un acuerdo que ha terminado de cerrar en el primer mes del presente año: su primer contrato de compra de energía a largo plazo (PPA), a través de Fortia Energía, primera comercializadora independiente de energía de España para grandes consumidores industriales.RÉCORD DE FUSIÓN DE CONCENTRADOLa actividad principal del Complejo Metalúrgico de Huelva está muy relacionada en sí misma con los principios de la economía circular, ya que está orientada al aprovechamiento integral de materias primas con contenido de elementos valiosos, con el objetivo de recuperarlos y ponerlos en el mercado, ha explicado Atlantic Cooper.Además, ha señalado que más de las tres cuartas partes de su principal producto, el cobre, son consumidas por los sectores de la construcción, electricidad, transporte y electrónica.En este sentido, durante 2018 la compañía batió su récord de fusión de mineral concentrado de cobre, al alcanzar las 1.104.000 toneladas. En total, se han obtenido 283.000 toneladas de cátodos de cobre.La producción y venta de ácido sulfúrico "también ha sido muy destacada, 1.097.000 toneladas de este producto que tiene aplicación en numerosos sectores industriales para la fabricación de abonos y fertilizantes, pigmentos o detergentes, entre otros muchos".MAYOR FACTURACIÓN EN 2018Los datos de producción y ventas de Atlantic Copper en 2018 han derivado en una facturación de 1.950 millones de euros, un nueve por ciento más que la alcanzada en 2017.Este incremento, como ha explicado la directora general económica financiera de la compañía, Macarena Gutiérrez, "está influenciado por un mayor precio del cobre y una mayor producción, al no haber tenido que realizar parada programada de mantenimiento durante 2018, además de un mejor margen del ácido sulfúrico".Más de la mitad de esta facturación, un 54 por ciento, se debe al mercado nacional, correspondiendo a exportaciones el 46 por ciento restante (897 millones de euros), especialmente en Asia (19%) y países mediterráneos (15%)."EMPRESA SALUDABLE PARA EL EMPLEO"En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible tres y ocho, centrados en la salud y el bienestar y en el trabajo decente, Atlantic Copper ha desarrollado en los últimos años un conjunto de acciones encaminadas a convertir el entorno de trabajo "en un espacio de seguridad y desarrollo personal". Esto le supuso el pasado año la obtención de la certificación de Aenor como empresa saludable, situándose como la tercera de Andalucía, la primera de Huelva y la primera de la industria transformadora en Andalucía.Esta certificación garantiza que existe un sistema de gestión que tiene en cuenta no solo las variables físicas que afectan al trabajador, sino también "los estilos de vida, la organización del trabajo o la cultura empresarial", ha indicado la directiva.Desde el punto de vista cuantitativo, la compañía contó en 2018 con una plantilla media de 617 empleados, de los cuales un 91,6 por ciento procedía de la provincia de Huelva y un 85 por ciento tenía contrato indefinido, "siguiendo la apuesta por el empleo estable y de calidad".Un empleo caracterizado fundamentalmente por la formación media y superior, ya que el 58 por ciento correspondió a técnicos de Formación Profesional y un 33 por ciento a titulaciones universitarias.La actividad productiva de Atlantic Copper genera "un importante dinamismo económico en la provincia, con una aportación media anual de unos 150 millones de euros y el mantenimiento de numerosos puestos de trabajo, que, en 2018, contabilizando directos, indirectos en inducidos, alcanzaron los 2.500".En el plano de la inversión, "al no haber sido año de parada técnica, se ha producido un descenso en más de la mitad respecto al año anterior, hasta los 14 millones de euros". Sin embargo, "tenemos previstas inversiones cercanas a los 80 millones de euros en los próximos años, tanto en tareas de mantenimiento como en la implementación de nuevos proyectos", ha precisado Miguel Palacios."La preservación del medioambiente y la convivencia con el entorno natural ha sido siempre una de nuestras máximas prioridades para lo cual se han invertido 82 millones de euros en este apartado en los últimos diez años", ha añadido Palacios. Como resultado, en este mismo período, "la compañía ha conseguido reducir su emisión de partículas en un 71 por ciento, un 20 por ciento las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y un 39 por ciento las de dióxido de carbono (CO2)".UNA DÉCADA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD ONUBENSELa aportación de Atlantic Copper a la provincia de Huelva "no se limita al ámbito económico". A través de la Fundación Atlantic Copper, que este año 2019 celebra su décimo aniversario, la compañía realiza "un importante esfuerzo de colaboración con diversos ámbitos relacionados con la sociedad onubense".Desde su creación en 2009, la Fundación ha invertido "un total de 3,7 millones de euros en distintas acciones de educación, de conservación del patrimonio, culturales y solidarias".Además, durante 2019, la Fundación Atlantic Copper celebrará su décimo aniversario, para el cual está ya trabajando en un programa de actividades dirigidas a poner en valor las acciones que ha realizado durante la última década y a renovar su compromiso "con el futuro de Huelva".--EUROPA PRESS--