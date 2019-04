La Asociación Autismo Huelva Ánsares ha manifestado este martes 2 de abril, jornada en la que se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre Autismo, han solicitado a las instituciones, ayuntamientos y demás entramados públicos, sociales y privados su apoyo. Los onubenses con autismo también tienen sus derechos y "desde Ánsares luchamos por su plena inclusión social, escolar y laboral". Para ello una de los primeros impulsos que han pedido es "la cesión de espacio".En este sentido, en los últimos cinco años la población onubense atendida desde la entidad se ha multiplicado por cuatro, utilizando para su atención "los mismos recursos e instalaciones que teníamos hasta la fecha", ha informado la asociación en una nota de prensa.Implementar una atención de calidad con el mismo espacio y teniendo que multiplicar los servicios para hacerla más integral "es del todo imposible", por lo que el resultado de estos 20 años de esfuerzo y sacrificio "se está viendo truncado por no disponer de recursos suficientes para acompañar a las familias en esta gran carrera de fondo.Desde Autismo Huelva Ánsares "necesitamos la implicación de todos los agentes sociales. Mientras tanto seguiremos trabajando para atender a todos los chicos y chicas y sus familias e impulsando los servicios y recursos. El camino es largo, la fuerza infinita", han manifestado desde la entidad.Igualmente, han explicado que 2019 llega de la mano con una visión nueva del Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) en la que familiares y profesionales dan habida cuenta de la infinidad de posibilidades que podrían tener la personas afectadas "si no sufrieran la vulneración de sus derechos y una discriminación tan feroz en muchas áreas de su vida impidiendo su inclusión social".Bajo el lema 'Una dinámica nueva para el Autismo', la Asociación Autismo Huelva Ánsares se ha sumado al manifiesto del movimiento asociativo del Autismo en España para las elecciones europeas, generales, autonómicas y municipales de 2019.Se estima que hay más de 450.000 personas con autismo en España, que conforman un colectivo de alrededor de 1,5 millones de personas considerando el impacto directo a sus familias. "Si hacemos los cálculos en la provincia de Huelva nos encontramos alrededor de 4.000 personas dentro de la dinámica de este trastorno", han indicado desde Ánsares.Con el fin de dar respuesta a los retos diarios a los que se enfrentan las personas con autismo desde la asociación han mostrado su apoyo "más incondicional" al Manifiesto del DMCA 2019, y han pedido a los onubenses que apoyen su causa firmándolo en el siguiente link:https://diamundialautismo.com/avance-del-dia-mundial-concienciacion-autismo-2019/.Entre las medidas que se recogen en el manifiesto destaca la petición a los líderes mundiales, europeos y españoles para cumplir los derechos de las personas con discapacidad de la Convención de la ONU, que tomen acciones respecto a la declaración sobre autismo del Parlamento Europeo de 2015, sobre una Estrategia Europea sobre Autismo, así como de la Estrategia Española para aprobar su Plan de Acción.A nivel nacional el colectivo reivindica el apoyo de los poderes públicos a las personas con autismo y sus familias así como el apoyo de las medidas de inclusión plena, accesibilidad, investigación y una atención temprana basada en la evidencia científica.Todo esto "no sería posible" sin tener en cuenta la "especificidad" del autismo para crear recursos que satisfagan las necesidades de las personas con TEA, creando apoyos e implementando políticas sociales realmente equitativas.--EUROPA PRESS--