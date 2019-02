Alcaldes del PSOE de la Cuenca lamentan no haber sido convocados a la visita de la delegada de Salud a Riotinto

Los alcaldes socialistas de la Cuenca Minera han expresado su "malestar y decepción por la falta de respeto total y absoluta de la Junta de Andalucía", al no ser convocados ni invitados a la primera visita institucional de la delegada de la Junta de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, al Hospital Comarcal de Riotinto (Huelva).En declaraciones a Europa Press, los ediles socialistas de Campofrío, Nerva, Berrocal y El Campillo han manifestado que les "resulta indecente y lamentable el estreno que ha tenido en la comarca el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía".Los regidores han subrayado que en la visita no ha estado representado "ningún alcalde de la Cuenca, solo la alcaldesa en funciones de Riotinto", mientras que "sí han estado presentes otros miembros del PP de la comarca".Para los representantes municipales socialistas, "éste no es el camino a seguir". El inicio de la nueva legislatura es --a juicio de los alcaldes-- "un buen momento para darse a conocer y recoger" las demandas de cada municipio, "que son la de los vecinos de la comarca", pero han apuntado que "en la visita de una representante institucional ha primado hacerse la foto con sus afines del PP en vez de haber iniciado una primera reunión de trabajo en la zona con los alcaldes".Ante esta situación, los representantes de las localidades de la comarca han expresado una actitud que les parece "lamentable y reprobable, por lo solo podemos expresar nuestra indignación" y han mostrado su deseo de que lo sucedido con esta primera visita "no sea la tónica general".Por ello, los alcaldes socialistas de la Cuenca Minera han pedido a la Junta y al PP "decencia y altura de miras". De esta forma, han incidido en que representan a los ciudadanos y por ello "pedimos un respeto"."Aquí no estamos hablando de siglas, estamos hablando de una institución, la Junta de Andalucía, y ya son muchos los vecinos que nos han hecho llegar su sorpresa y decepción por este hecho", han aseverado. Por eso, pedirán una reunión a la delegada para que se les explique el contenido y el porqué de la visita.Los ediles socialistas han subrayado que "representan a todos los ciudadanos, por lo que este desprecio ha sido también a ellos, porque se nos ha vetado y quitado la oportunidad de haber tenido esta primera toma de contacto".Al respecto, han expresado que confían en que "situaciones como estas no vuelvan a darse", y de esta forma, la próxima vez que un representante institucional venga "a visitar o hablar de algo que afecta a toda la comarca, cuente con todos los alcaldes y representantes municipales, que son los que mejor conocen la zona y pueden informarles y darles cuenta de todo aquello que compete a la comarca".--EUROPA PRESS--