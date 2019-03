Huelva.- Aiqbe se reunirá con la nueva presidenta del Puerto y espera

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Carlos Ortiz, ha señalado que los resultados de los estudios medioambientales realizados por la asociación demuestran que se está "en una continua reducción de las emisiones" de las industrias onubenses y esta línea es la que "las empresas siguen" y la que la legislación también acompaña.En una entrevista concedida a Europa Press, Ortiz ha asegurado que desde la asociación "cada año se hace un balance de las condiciones medioambientales de cada una de las empresas" y muchas de ellas "tienen un sistema que es auditado por otra empresas" las cuales "chequean los datos", por lo que la exposición de esa información a la ciudadanía "está validada por esas auditorías".El presidente de la Aiqbe ha explicado que una de las características de la industria es que tiene "un sistema de mejora continua que va incluyendo las mejores prácticas en cuanto a tecnología que ya son maduras y se pueden instalar en la fábrica".De esta forma, ha detallado que "hay avances que se desarrollan en laboratorio pero que todavía no se pueden aplicar a las instalaciones industriales, porque funcionan muy bien a escala pequeña, pero cuando se llevan a una escala mayor es complicado". Una vez resueltos estos problemas, "esa tecnología se aplica a los sistemas de depuración de gases y de depuración de agua".La legislación europea cada cierto tiempo renueva y revisa los límites de las emisiones, que "cada vez son más bajos", una reducción llevada a cabo con "sensatez" --según ha remarcado Ortiz--, porque "saben que hay tecnologías que pueden realizarlo, ya que si se ponen límites que no se pueden cumplir y en un momento dado no hay tecnología, puede ocurrir que no se llegue a esos valores que se van pidiendo".Para entender mejor el funcionamiento de este tipo de industria, el presidente de la Aiqbe ha explicado que las empresas requieren "comprar equipos nuevos con cierta frecuencia", por lo que "cada vez que los equipos se renuevan se incorpora la tecnología más interesante para reducir las emisiones".En este sentido Carlos Ortiz ha subrayado que hay una tendencia a una reducción que es continua y que va de la mano de las tecnologías que se van aplicando, las cuales lo hacen a nivel global.--EUROPA PRESS--