Aiqbe refleja en piezas audiovisuales la implicación de la industria onubense con el desarrollo sostenible

Huelva.- Aiqbe celebra por tercer año consecutivo su concierto solidar

La Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe) ha creado varias piezas audiovisuales para poner en valor la implicación de la industria onubense con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), promovidos por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la Agenda 2030. Estos son fundamentales para conseguir que todos los habitantes del planeta tengan una vida digna sin distinción de género, edad, religión, raza o país donde se viva.Uno de los mensajes recogidos hace referencia a que la industria representa el 16 por ciento de la fuerza laboral mundial y por cada empleo en el sector se generan otros cinco más en otros sectores, además de que los países industrializados tienen, en general, mejores niveles de salud, vida y educativo, ha informado Aiqbe en una nota de prensa.Llegar a 11.000 millones de habitantes en el planeta en los próximos años exigirá un fuerte impulso del sector industrial para cubrir las necesidades que se generarán y "este sector será, como ya lo es en la actualidad, sostenible, compatible con el medio ambiente y un fiel aliado de la sociedad", son algunas de las ideas que se explican en las proyecciones.Con la participación del onubense y cantaor flamenco Arcángel; de la periodista María José Bayo; del chef Xanty Elías; y de los trabajadores de Atlantic Copper, Candela Ortiz y Antonio Rodríguez, empresa asociada a Aibqe, se pone de manifiesto que, en un mundo cada vez más poblado como el actual, es necesario hacer un esfuerzo para asegurar el bienestar de las generaciones actuales y futuras. La lista completa de vídeos puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.gl/WybFUy.Para Aiqbe, es importante centrar sus esfuerzos en la próxima década en áreas vinculadas a estos objetivos, como Hambre Cero; Salud y Bienestar; Educación de calidad; Igualdad de género; Agua limpia y saneamiento; Energía asequible y no contaminante; Trabajo decente y crecimiento económico; Industria, Innovación e Infraestructura; Producción y consumo responsable; Acción por el clima y Alianzas para lograr los objetivos, entre otros.En relación con algunos de estos conceptos, Aiqbe ha destacado que la industria química y agroalimentaria actuales ofrecen "soluciones clave" para el desarrollo de la sociedad en múltiples campos y, por lo tanto, son "vitales" para conseguir dichos objetivos. Así, otro de los mensajes recogidos en este trabajo es que la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influye negativamente en la seguridad alimentaria.Para 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente vivirá en un país afectado por la escasez crónica y reiterada de agua dulce y la industria puede contribuir a que esta amenaza no se convierta en una realidad, han subrayado desde la asociación.Por otro lado, se hace referencia a la igualdad de géneros, un derecho fundamental de los seres humanos. No obstante, la mujer "ha sido invisibilizada a lo largo de los siglos en muchos sectores", por lo que "no han tenido las mismas oportunidades" en sus campos de actuación que sus homólogos masculinos.La sociedad "las ha silenciado" en gran medida y la lucha contra la desigualdad "sigue siendo hoy un reto imprescindible". La ONU se ha marcado entonces entre sus objetivos avanzar hacia la igualdad plena y garantizar el acceso de la mujer a todos los puestos decisorios de la vida pública, política y económica, un reto al que también se ha sumado la actividad industrial.Como parte de los actos programados en torno al Día de la Industria, efeméride que Aiqbe celebra desde hace años cada 19 de febrero a fin de resaltar el papel dinamizador que juega el sector industrial en la economía y la sociedad onubenses, la asociación presentó públicamente estas piezas audiovisuales durante el concierto solidario a beneficio de Ciudad de los Niños que tuvo lugar el pasado 12 de marzo, interpretado por el alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Huelva 'Javier Perianes'.Cabe recordar que Aiqbe cuenta en la actualidad con 14 miembros, que juntas suman 15 plantas de producción en los términos municipales de Huelva y Palos de la Frontera y que conforman el núcleo más significativo de la actividad industrial andaluza y uno de los más importantes del país.--EUROPA PRESS--