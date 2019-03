Huelva.- Aiqbe incide en desdoblar el túnel de San Silvestre, ante la

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Carlos Ortiz, ha señalado que las ayudas orientadas a la formación es uno de los aspectos en el que están muy volcados desde la asociación con la llamada formación dual, "por lo que vamos a trabajar con los institutos y las empresas para llevar a cabo ese papel de coordinación que ya está funcionando", pero sobre el que ha destacado que es "factible potenciar algo más".En una entrevista concedida a Europa Press, Ortiz ha informado que desde 2016, cuando se crea el plan de FP Dual, "la asociación entabló acuerdos con Educación y en las empresas de la Aiqbe existen bastantes alumnos acogidos a estos planes formativos". Sin embargo, ha matizado que "la nueva legislación que ha salido respecto a las cotizaciones a la Seguridad Social y las prácticas ha generado una inquietud" que "hay que aclarar".Al respecto, el presidente de la Aiqbe ha indicado que se ha generado "un problema técnico que debe resolver la administración" y que "hay que aclarar". De hecho "el Gobierno tenía pensado que los becarios que estén trabajando tengan un respaldo social en cuanto estén cotizando, pero lo que ha pasado es que la cotización la tiene que cubrir la empresa".Así las cosas, la empresa "tiene que soportar el coste de la cotización a la seguridad social de los chavales que le lleguen procedentes de esa formación dual, en la que están aprendiendo y formándose", por lo que se trata --según ha señalado Ortiz-- de "un modelo combinado, en paralelo", y por todo ello "no tiene mucho sentido tener que pagar la cotización de unas personas que no generan un trabajo efectivo puesto que están en proceso de aprendizaje".Por otra parte, también ha remarcado el beneficio que algunas entidades onubenses obtienen "gracias al apoyo de la asociación", que contribuye "a visualizar su actividad social, lo que a la larga genera más beneficios que la ayuda económica directa", tal y como las mismas le han trasladado.Ortiz ha detallado que la Aiqbe tiene un presupuesto determinado para obra social, y su misión es potenciar la educación y la formación, además de favorecer la inclusión social, pero "no es cubrir las carencias sociales que no cubren otras administraciones" que se dedican a auxiliar a colectivos desfavorecidos, cuyo objetivo final es "la protección social de las clases más desprotegidas".