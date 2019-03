La eurodiputada del PSOE Clara Aguilera

La eurodiputada socialista y vicepresidenta de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, Clara Aguilera, se ha mostrado "satisfecha" con el informe "razonable" aprobado en la Comisión de Peticiones del Europarlamento relativo a Doñana, ya que representa "un equilibrio bueno que no va a perjudicar la imagen de Doñana ni a las cosas que se están haciendo", aunque ha reconocido que "algunas cosas son mejorables".En declaraciones a los periodistas tras visitar la planta de Atlantic Copper, Aguilera ha señalado que Doñana tiene "dificultades" y es un paraje "nacional y un parque nacional con unas características en las que conviven otros sectores económicos"."Es un informe razonable con la realidad que vive Doñana. Estoy satisfecha con el informe y con su aprobación final", ha apuntado, tras recordar que "algunos grupos políticos querían atacar el entorno de Doñana y era absolutamente injusto". "Es desconocer la realidad", ha advertido.Por último, ha señalado que, aunque este informe no es vinculante porque la Comisión de Peticiones "no tiene capacidad legislativa", este tipo de informes son tenidos en cuenta por Comisión y "tiene su valor".Cabe recordar que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó el pasado 21 de marzo, por 17 votos a favor, ninguno en contra y ocho abstenciones, el informe elaborado tras la visita que una delegación parlamentaria realizó al Parque de Doñana en septiembre de 2018. El informe aprobado solicita, entre otros asuntos, el cierre inmediato de los pozos ilegales de la zona y que se "detengan lo pasos" del proyecto para almacenamiento de gas en el subsuelo.Así, el informe parlamentario solicita "a las autoridades nacionales, regionales y locales y a la Autoridad del Agua del Guadalquivir que continúen trabajando juntos y fomenten el cierre de todos los pozos ilegales y que detengan de inmediato la extracción ilegal de agua existente". Pide además "la apertura de procedimientos de sanción pertinentes y efectivos contra los propietarios de estas infraestructuras".También se solicita "una purificación más efectiva del agua que fluye hacia Doñana y que se reduzca la contaminación generalizada de la agricultura y el origen industrial". Señala que "no toda la agricultura en el área de Huelva es una amenaza para el Parque Natural de Doñana, sino la extracción ilegal e incontrolada de agua y un control continuo del agua que fluye hacia Doñana".Con todo, el informe recomienda a todas las autoridades responsables que "trabajen juntas" para "suspender inmediatamente todos los permisos otorgados hasta que se resuelvan todas las irregularidades detectadas en la Evaluación de Impacto Ambiental.--EUROPA PRESS--