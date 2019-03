Huelva.- Adelante propone salvar los cabezos "de la depredación urbaní

La candidata a la Alcaldía de Huelva por Adelante Huelva, Mónica Rossi, y el número dos de la lista, Jesús Amador, han defendido este jueves la preservación y puesta en valor de los cabezos de Huelva como seña de identidad onubense. Un patrimonio "que no podemos dejar en manos de la depredación urbanística y de las entidades bancarias", han señalado.En una nota de prensa, Rossi ha defendido "que los cabezos de Huelva son muy importantes y planteamos la protección integral de los mismos trabajando para que los proyectos urbanísticos que están previstos no se hagan y se preserven para las futuras generaciones". La candidata a la Alcaldía por Adelante Huelva ha señalado que "Huelva sin sus cabezos no sería Huelva".Por su parte, el número dos de la candidatura de Adelante Huelva, Jesús Amador, ha recordado que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es de 1999 y que sería necesario "reconvertirlo y adaptarlo a las necesidades actuales" ya que es un plan "que no respeta los espacios naturales", por lo que apuesta porque Adelante Huelva saque adelante en la próxima legislatura un nuevo PGOU "en consenso con la ciudadanía para un nuevo modelo de ciudad en el que se integre nuestro patrimonio natural y cultural".Por último, el arqueólogo José María García Rincón, integrante de la candidatura de Adelante Huelva, ha destacado la importancia de la Necrópolis de La Joya, "de las más importantes que existen en toda Europa y que contiene unos materiales arqueológicos de una trascendencia brutal".García Rincón ha indicado que aún queda mucho patrimonio por excavar por lo que "la vocación de este espacio es que sea un gran espacio verde urbano y que forme parte del paisaje cultural onubense", por lo que Adelante Huelva "los integrará como ejes patrimoniales de la ciudad donde podamos ver e interpretar la evolución histórica de los últimos 5.000 años de la ciudad de Huelva que es el tiempo que lleva habitada".El plan de Adelante Huelva pretende dar usos diferenciados a los diferentes cabezos de Huelva, aunque con el hilo común de que sean espacios verdes públicos para la ciudadanía. En La Joya y San Pedro se realizarían parques urbanos con contenido arqueológico, mientras que Mondaka o las laderas del Conquero podrían tener usos más vinculados al ocio, y al paisajismo con desarrollo de planes para devolver esta seña de identidad a la ciudadanía y que no sean meros espacios vacíos si no que tengan un aprovechamiento.--EUROPA PRESS--