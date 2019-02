Adelante Andalucía presenta una ley sobre Doñana en El Rocío

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha anunciado que su formación va a iniciar los trámites para presentar una ley de blindaje para Doñana que "garantice la permanencia" de un espacio natural que "no sólo es la joya de Andalucía" sino que es su "alma". "Es la herencia común de todos los andaluces y no daremos ni un paso atrás en su defensa contra el expolio y la explotación de un Patrimonio de la Humanidad que es de todos", ha añadido.La portavoz adjunta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha atendido a los medios este viernes antes de visitar junto a ecologistas el Parque Nacional de Doñana. Allí ha explicado que Doñana "no puede estar al albur de los intereses económicos de gas natural ni de las puertas giratorias del PSOE y del PP" sino que tiene que ser "preservado y defendido" contando con una "política alternativa" en cuanto a agricultura para que se "paren a ese sinfín" de pozos ilegales que "están poniendo en tela de juicio la supervivencia" del espacio."Hemos defendido y peleado durante mucho tiempo frente a una Junta de Andalucía del PSOE de Susana Díaz por la defensa de Doñana, pero nos hemos encontrado siempre con un muro de contención", ha dicho Aguilera, quien ha lamentado que ahora esté la "espada de Damocles" con los tres partidos PP, Ciudadanos y Vox que "no tienen sensibilidad ninguna con el medio ambiente" y hay en Andalucía un "gobierno para ricos".Por otro lado, la portavoz adjunta ha señalado que es una "buena noticia" que la Unión Europea "se haya puesto las pilas" en la defensa de Doñana y es de recibo que se solicite una "fiscalización" porque es una "vergüenza" que el Gobierno español se está encontrando con una denuncia del Tribunal Europeo "por una falta de intervención y predisposición" en el tema de Doñana en una "situación alarmante" medioambiental que afecta a todo el planeta.Se está "consintiendo", según ha dicho Aguilera, la "explotación brutal" de Doñana con una agricultura "ilegal" que "pone en grave riesgo la permanencia de Doñana" y, ante una "falta de respuesta" los andaluces deben "defender un patrimonio que es una herencia común". "Gas Natural no puede ser el dueño del futuro de los andaluces, las puertas giratorias no pueden ser coartada para dejarnos sin un patrimonio fundamental y esencial de Andalucía, porque Doñana es el alma", ha incidido.Con todo, ha concluido que se va a iniciar todos los procesos para presentar, "más pronto que tarde", la ley de blindaje de Doñana y se establecerán los contactos pertinentes con asociaciones, ecologistas y todos los movimientos sociales que se quieran sumar para poner encima de la mesa una ley "que ya tenía que haber puesto Susana Díaz" para "blindar el patrimonio de todos los andaluces".--EUROPA PRESS--