La parlamentaria María Gracia González

La parlamentaria onubense de Adelante Andalucía, María Gracia González, ha exigido a la Junta de Andalucía "una solución inmediata" ante el desplome de parte del falso techo de una de la aulas del colegio de Primaria Padre Jesús de Ayamonte (Huelva), acaecido este lunes.Desde el AMPA del colegio han solicitado a la Delegación de Educación que se realice un informe técnico con las deficiencias del edificio que data del año 1972 y que durante 47 años no ha experimentado reformas, según ha informado Adelante Andalucía en una nota de prensa.A este respecto, desde esta formación han exigido "soluciones inmediatas a un actual Gobierno que no sabe gestionar ni sabe arreglar los problemas de la nefasta gestión del Partido Socialista en los casi 40 años de gobierno".La parlamentaria onubense ha resaltado la necesidad de que las "administraciones atiendan las demandas de las comunidades educativas con la mayor celeridad, ya que son las verdaderas conocedoras de las deficiencias de los centros educativos, por lo que es imprescindible la colaboración institucional para no llegar a estas situaciones".María Gracia González ha añadido que "este percance no se hubiera producido si el Gobierno actual cumpliera con la educación pública y con la desprotección de las familias".Cabe recordar que el desplome del techo fue hallado este lunes cuando los alumnos de quinto de primaria del CEIP Padre Jesús llegaron a clase. De esta forma, el AMPA ha explicado en su perfil de Facebook, recogido por Europa Press, que habían obtenido "el compromiso" de realizar un informe técnico sobre las deficiencias del edificio el 9 de noviembre "por parte la Delegación de Educación y la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE)" en la reunión mantenida con la AMPA y el Ayuntamiento de Ayamonte. "Algo que se suponía sería inminente", pero que no ha ocurrido.--EUROPA PRESS--