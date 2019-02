Vecinos de Santa Adela confían en que las obras finalicen en abril y piden apoyo para la siguiente subfase

Edificio de nueva construcción en Santa Adela

La portavoz de la plataforma de vecinos de Santa Adela, María del Carmen Ariza, ha señalado que confía en que "no haya más retrasos" en la primera entrega de la tercera fase de la reforma de esta barriada del Zaidín, en Granada capital, cuya finalización está prevista para abril, según el último plazo dado por el Ayuntamiento, y ha pedido apoyo para la siguiente subfase.Las viviendas para 128 familias en un edificio de nueva construcción está prevista que sean recepcionadas a finales del próximo mes de abril, conforme a una nueva prórroga concedida por el Ayuntamiento a Dragados, la empresa encargada de las obras.En declaraciones a Europa Press, María del Carmen Ariza ha señalado que los vecinos están convencidos de que la primera subfase está próxima a concluir, habida cuenta del elevado número de trabajadores que realiza sus tareas en el nuevo edificio día a día.Por ello, han mostrado su confianza en que las obras terminen para que el edificio sea entregado al Ayuntamiento en abril, y que los vecinos que fueron realojados en el periodo de construcción puedan realizar sus mudanzas en mayo o junio.Los vecinos que van a vivir en el nuevo edificio, con viviendas para 128 familias -de las que seis serán nuevas en el barrio, al salir a la venta en régimen de protección-- están incluso organizando los trámites para la constitución de las comunidades.Se muestran optimistas, y creen que ni siquiera una primavera de lluvias afectaría al buen transcurso del proyecto, pues los trabajadores están realizando sus labores "dentro" de la construcción, ha explicado Ariza.Creen que el actual contexto preelectoral en el ámbito municipal no les "perjudica", dado que todos los partidos y grupos políticos "están muy comprometidos con Santa Adela", y así seguirá siendo, independientemente de quien gobierne en la Plaza del Carmen, donde está la sede del Ayuntamiento de Granada, a partir de junio.Reclaman el uso de los bajos del edificio que se va a recepcionar en abril para un centro de jóvenes, pues no hay servicios de este tipo en la barriada y "es imprescindible", ha agregado la representante vecinal.El pasado día 29 se reunieron con representantes de todos los partidos del Ayuntamiento para planificar la próxima subfase, la segunda de la tercera fase, que conllevaría la construcción de un nuevo edificio.En una reunión semanal que suelen mantener los lunes, los afectados han analizado estos últimos trámites, después de pedir en el último Pleno la implicación de todos los grupos y concejales en este proyecto social.La siguiente subfase, que supondría la construcción de otro edificio junto que se concluye ahora, daría cobertura a 92 familias del barrio, y, al tener también 128 casas, dejaría un lote para venta como viviendas protegidas. A ello le seguiría una tercera subfase, toda para venta, en el que es uno de los proyectos sociales de mayor calado en los últimos años en Granada.INFORMES TÉCNICOSMaría del Carmen Ariza ha explicado que, una vez que desde las administraciones central y autonómica les aseguraron que la segunda subfase de la tercera fase puede entrar en la convocatoria de ayudas abierta actualmente para rehabilitación social en materia de fomento y vivienda, están a la espera de que el Ayuntamiento termine los informes técnicos pertinentes "lo antes posible", para poder aspirar a dichas ayudas.A este respecto, Ariza ha incidido en que todos los grupos políticos "están de acuerdo" en continuar apostando por completar la rehabilitación de Santa Adela, aunque ha señalado no saber "si al mil por mil". En cualquier caso, esto "no se puede dejar", ha remachado.Según informó la semana pasada la portavoz adjunta del equipo de gobierno local de Granada, Ana Muñoz, en rueda de prensa, la última prórroga dada a la empresa es la tercera y supone que Dragados habrá de finalizar en los tres próximos meses los trabajos de esta primera subfase de esta etapa del proyecto de regeneración y renovación urbana de esta área humilde del barrio del Zaidín, en el sur de la ciudad.El expediente fue aprobado en Junta de Gobierno Local, y con él se articula también el procedimiento para a la contratación de suministros, autorización y reparación de posibles desperfectos en las obras, antes de la mudanza de los vecinos realojados a sus nuevas viviendas, detalló Muñoz.--EUROPA PRESS--