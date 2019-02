La edil de Vamos Granada Marta Gutiérrez

La concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez ha pedido la revisión de procesos de exhumaciones y de caducidad de las concesiones que afectan a casi 5.000 enterramientos del cementerio de San José de la capital granadina, pues "podrían ser nulas" ya que el reglamento que las ha motivado no fue aprobado por el Pleno municipal.En una nota de prensa, Marta Gutiérrez ha explicado su solicitud este miércoles en el consejo de Emucesa, la empresa mixta que gestiona el camposanto, en base a que el reglamento de servicios regula, entre otras cosas, los derechos y obligaciones de quienes hacen uso del cementerio mediante la adquisición de una concesión para el enterramiento."En marzo de 2015, antes de las pasadas elecciones, se tramitó y publicó en el Boletín Oficial de la Provincia, aunque sin elevarlo a aprobación de Pleno como es obligado, un nuevo reglamento que introducía artículos que suponían cambios de gran trascendencia, y que han dado lugar a estas caducidades y exhumaciones", ha informado Gutiérrez.Estos artículos suponen la obligación de cambiar el titular antes de 18 meses desde su fallecimiento, o de seis meses desde la vigencia del reglamento, e imposibilitan el pago del canon de conservación por nadie que no sea el titular.También se introdujeron como causas de caducidad de la concesión el incumplimiento de estas obligaciones, tanto del cambio de titular como del impago del canon de conservación, caducidad que permite a la empresa la exhumación del enterramiento.Estas modificaciones, que "serían nulas al no haber sido aprobadas por el Pleno", han dado lugar a la caducidad de 5.000 enterramientos y la exhumación de muchos de ellos, en un número que todavía no se ha informado al consejo."Todo este proceso ha generado mucho sufrimiento a las familias y allegados, que en la mayoría de los casos no tenían conocimiento de los cambios", y "personas que siempre habían pagado el canon, han visto que se les negaba la posibilidad de hacerlo", ha señalado.--EUROPA PRESS--