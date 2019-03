Vamos Granada insta al gobierno local a personarse en la causa penal de Casa Ágreda

Vamos Granada ha instado este martes al equipo de gobierno local, del PSOE, a personarse en la causa penal que sigue el Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina sobre la supuesta cesión irregular de este palacete del siglo XVI ubicado en el Albaicín a la entidad privada Federación de Agencias Internacionales para el Desarrollo (AIDE).La edil de Vamos Granada ha aludido a la sentencia que, en la vía civil, ha devuelto la propiedad de este Bien de Interés Cultural a la ciudad, para señalar que el Consistorio debería personarse en el procedimiento penal para "no ser cómplice ni perjudicado por delitos como el posible blanqueo de dinero en el pago del inmueble por la ONG".Ha explicado también que la personación municipal se aprobó por una moción en el Pleno de la ciudad, pues "es necesario terminar con la impunidad para que se responda de los daños ocasionados y que no se repita el robo patrimonial".Por otro lado, en opinión de Gutiérrez, el Ayuntamiento "tiene que empezar a trabajar desde ya en el futuro de Casa Ágreda para que se convierta en el gran equipamiento que esta ciudad necesita y merece y tiene que hacerlo junto a las personas y colectivos que la han defendido".La portavoz de este partido ha hecho estas declaraciones en una nota de prensa en la que se ha congratulado de que el Juzgado de Primera Instancia número 13 de la capital haya dado la razón al Consistorio, y ha recordado a los ciudadanos que "dieron la alerta de las posibles irregularidades", en especial a Ramón Arenas, empresario granadino personado junto a Vamos en la causa penal, sin la que Casa Ágreda "no se hubiera podido recuperar".En este sentido, Vamos ha anunciado que apoya, en esta vía penal, a la petición de Arenas de que se adhiera documentación de las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por el denominado 'caso Nazarí' a la causa de Casa Ágreda, relativa a correos electrónicos de la exedil de Urbanismo Isabel Nieto.--EUROPA PRESS--