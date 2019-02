Una plataforma ciudadana pide al Gobierno acelerar en el soterramiento del AVE en la entrada a la ciudad

Concentración por un AVE soterrado en La Chana

La plataforma ciudadana por el soterramiento para las vías del AVE ha pedido al Ministerio de Fomento que acelere la finalización del estudio informativo para este proyecto, previsto para 2020 y ya adjudicado, pues "dos años parecen excesivos" para hacer un informe "cuyos datos ya estaban más o menos estudiados desde hace varios años".Así lo ha indicado en un comunicado de prensa este colectivo integrado por vecinos de los distritos Ronda, Chana y Beiro, afectados por la existencia de las vías en superficie por las que entra el ferrocarril en la ciudad, y que está dentro de la denominada Marea Amarilla de Granada.Este colectivo se encamina a los cuatro años de lucha por "eliminar los muros" que convierten el barrio en "zona muerta" para el progreso" y provocan que los accesos tanto a barrios colindantes como la salida al centro de Granada sean "un auténtico calvario", han señalado sus responsables.Han calificado de "timo" el proyecto de la Alta Velocidad pues, a su parecer, "no va a solucionar los problemas de comunicación y del transporte ferroviario" para la provincia.Los Presupuestos Generales del Estado para 2019 "no recogían ninguna partida para, si se finalizaba ese estudio, poder licitar el proyecto a lo largo de 2019", han señalado desde la plataforma, desde donde han indicado también que, pese a no haber sido aprobadas las cuentas estatales, una vez finalizado el estudio informativo, "se liberen medios económicos para que la licitación del proyecto de soterramiento sea una realidad a lo largo de este año"."Lo demás sería una desilusión que nos haría pensar que siguen las mentiras instaladas en aquellos que deben tomar las decisiones para solucionar este tema", han agregado.--EUROPA PRESS--