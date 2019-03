Una madre recoge 100.000 firmas pidiendo una Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Andalucía

Granada.- Una madre recoge 100.000 firmas pidiendo una Unidad de Trast

Una madre granadina que tiene una hija con anorexia ha recogido cerca de 100.000 firmas en menos de un mes en la plataforma Change.org pidiendo a la Junta la apertura de una Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria en Andalucía.La granadina Patricia Cervera explica que su hija tiene anorexia desde los 13 años y está a punto de cumplir 21 y se encuentra en estado de desnutrición severa."Nunca ha tenido la menstruación, no ha podido terminar sus estudios, sus huesos son los de una persona anciana, apenas tiene masa muscular, su estómago ya no acepta ni el agua, sus piernas apenas la pueden sostener, su cabecita cuelga hacia un lado y su risa dejó de sonar para siempre", relata la madre.Lamenta que en Andalucía no exista ninguna unidad especializada en trastornos de la alimentación: "A pesar de la gravedad de su enfermedad, en todos estos años la única opción de tratamiento que la sanidad pública ha dado a mi hija han sido consultas esporádicas en varios ambulatorios. Solo le han ingresado en un hospital en las ocasiones en las que su estado ha sido, literalmente, de vida o muerte. El resto de las veces le dan el alta o, lo que es lo mismo, le mandan a casa a morir lentamente", agrega.La creadora de la petición explica que los casos más graves requieren hospitalización y atención profesional las 24 horas. Sin embargo no existe en Andalucía un solo centro especializados en trastornos de la alimentación, que sí hay en otras como Castilla la Mancha.Patricia Cervera alerta de la gravedad de esta enfermedad y de sus consecuencias si no se trata a tiempo, incidiendo en que "a menudo termina con la muerte, a veces porque la persona que la sufre no lo aguanta más y se suicida y otras muchas veces porque se produce un fallo en un órgano vital. Y cada día se detectan más casos y en edades más tempranas."Explica que ante la ausencia en la sanidad pública andaluza de un "tratamiento real" para su hija, ha tenido que endeudarse para llevarla a especialistas privados.En su campaña de recogida de firmas en change.org insiste en la necesidad urgente de abrir en Andalucía una unidad especializada en trastornos de la conducta alimentaria. Inició su petición el 1 de marzo y en menos de un mes ha reunido casi 100.000 firmas, según detalla la plataforma en un comunicado.--EUROPA PRESS--