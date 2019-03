Un familiar de un preso agrede a un funcionario en prácticas de la cárcel de Albolote, según APFP

Una cárcel en una imagen de archivo

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha alertado de una agresión registrada en la tarde de este pasado sábado en la que un familiar de un interno presuntamente agredió a un funcionario en prácticas del Centro Penitenciario de Albolote, en Granada.En un comunicado, la asociación ha relatado que a las 18,15 horas se presentaron dos personas, con siglas M.R.M y J.A.T.C., en el departamento de Comunicaciones de la citada prisión para visitar a un familiar interno.Así, según APFP, se les informó de que dicha comunicación ya empezó a las 17,00 horas, por lo que habían llegado "más de una hora tarde" y que ya era "imposible" celebrar dicha comunicación por lo que debían pedir cita de nuevo. En este momento, los dos visitantes empiezan a "gritar de forma agresiva diciendo tenemos que entrar sí o sí, sinvergüenzas" y a "dar grandes golpes"."Al salir del centro, M.R.M. se vuelve para la ventanilla de cita previa dándole un fuerte puñetazo al cristal en un intento de golpear al funcionario, rompiéndolo en trozos que alcanzaron al funcionario en periodo de prácticas", subrayan en la nota.Fruto de este hecho, el personal sufrió lesiones en la cara, ojo, oído y mano derecha, a la vez el familiar "lo amenazaba con seguir agrediéndole". "Acto seguido intenta entrar en la cabina de seguridad, acto que no logra", agregan desde la asociación, por lo que se dio aviso a la Guardia Civil.Al respecto, desde APFP han manifestado que "no se entiende como un cristal que debe ser blindado no cumple las más elementales medidas de seguridad" hecho que, a su juicio, "demuestra una vez más la absoluta dejadez por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias hacia sus trabajadores"."Nos encontramos, por enésima vez, con un grave hecho regimental, y mientras tanto la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y nuestra Dirección responden y castigan con medidas y cargas de trabajo que no hacen más que acrecentar la grave problemática de seguridad ya existente, desoyendo continuamente las soluciones y demandas planteadas por los sindicatos", denuncian desde APFP.--EUROPA PRESS--