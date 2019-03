28A.- AMPL.- Susana Díaz Recalca Que El PSOE De Andalucía "Es Y Seguir

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha recalcado este domingo que el PSOE de Andalucía es "el tronco del PSOE de España" y "lo va a seguir siendo" y que en las prácticamente dos semanas de campaña lo que han percibido en la calle es que "la gente no quiere que en España pase lo que en Andalucía" que se "junten la derecha con la extrema derecha" y "arrasen" con lo conseguido en estos años de autonomía.Susana Díaz, que ha clausurado este domingo en Granada el congreso extraordinario de Juventudes Socialistas de Andalucía, se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas sobre las informaciones que apuntan a que dirigentes históricos del PSOE andaluz querrían depender menos del aparato federal y sopesan impulsar un partido socialista andaluz federado, en la línea del PSC.Díaz ha defendido a este respecto que el PSOE de Andalucía es "el tronco del PSOE de España, lo ha sido, lo es y lo va a seguir siendo", incidiendo en que en las dos semanas que van de campaña han tenido una "presencia constante en todo el territorio" y lo que perciben en la calle es "buen ambiente" y que la gente "no quiere que en España pase lo que ha pasado en Andalucía" tras las últimas elecciones autonómicas.Esto es, que se unan "la derecha y la extrema la derecha" y que "arrasen con lo que hemos conseguido en estos años de autonomía en nuestra tierra", ha precisado. Ha señalado que es en esto en lo que tienen depositada "toda la energía, toda la ilusión y la fortaleza", mostrándose convencida de que su partido se quitará muy pronto "la espinita del 2 de diciembre".Durante su posterior intervención en el Congreso Extraordinario de Juventudes Socialistas de Andalucía celebrado en el Palacio de Congresos de Granada, ha hecho hincapié en esta idea, subrayando que si el 28 de abril el PSOE andaluz se quita esa espina de la autonómicas y si el 26 de mayo retoman las mayorías en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales, "la vuelta al Gobierno de Andalucía estará más cerca"."Todo después del 26 de mayo se va a acelerar desde la voluntad legítima de los andaluces porque nosotros ganamos las elecciones dignamente y con la misma dignidad nos fuimos a la oposición", ha agregado Susana Díaz, defendiendo que ellos no llaman "golpistas" a los integrantes del nuevo Gobierno andaluz ni les recuerdan que "son un pacto de perdedores, y lo son".Pese a ello, ha advertido que van a hacer una "oposición firme, solvente" y no permitirán retroceso de derechos. "Vamos a volver muy pronto a ser el gobierno legítimo de Andalucía", ha agregado.--EUROPA PRESS--