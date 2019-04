Stone Foundation presenta su nuevo trabajo 'Everybody, Anyone' en Lemon Rock

Granada.- Stone Foundation presenta su nuevo trabajo 'Everybody, Anyon

La banda Stone Foundation presentará su nuevo álbum de estudio, 'Everybody, Anyone', el próximo martes a las 20,00 horas en un concierto en el bar Lemon Rock, en el centro de Granada capital, en el marco del ciclo Son Estrella Galicia.Según ha informado la organización en una nota, este trabajo cuenta con once canciones nuevas y, como es costumbre, nuevos músicos invitados incluyendo a Kathryn Williams o Mick Talbot, además de Paul Weller, que vuelve a tocar el piano y la guitarra en un par de canciones.Son Estrella Galicia celebra su décimo aniversario manteniendo su apuesta por la música alternativa: aquella que mezcla estilos diversos, fusiona géneros y crea tendencia sin olvidar los clásicos.--EUROPA PRESS--