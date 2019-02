El presidente provincial del PP y candidato a la Alcaldía de Granada,

El presidente provincial del PP y candidato a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha enumerado este sábado sus propuestas del proyecto 'La gran Granada', incidiendo en la satisfacción de la militancia granadina por tener en Juanma Moreno "el primer presidente del cambio de la Junta de Andalucía", gracias a su "esfuerzo, perseverancia y constancia"."Nos sentimos andalucistas", pero en la Junta "no ha habido equilibrio", ha resaltado Pérez, quien ha defendido, en presencia del presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, un proyecto de teleférico para unir Granada con Sierra Nevada y la ampliación de la superficie esquiable de la estación de esquí, para que no siga "de espaldas" a la ciudad y su desarrollo, y evitar los "colapsos" en sus accesos.Otra de sus propuestas pasa por la conexión con el Albaicín por un medio mecánico por la cuesta de Alhacaba, una medida que también ha defendido para la unión de la Alhambra por el Realejo. El monumento ha de ser "para los granadinos", ha defendido también el candidato.Ha apostado por fechar la colocación de la primera piedra para un gran teatro de la ópera, y por la defensa de la Toma. Tras asegurar, que el PP no repartirá ni hará propaganda en campaña en la Semana Santa en Granada capital, ha anunciado que contará con el exdirector del Legado Andalusí Jerónimo Páez, para presidir una comisión para la conmemoración del centenario del Festival de Cante Jondo de Granada en 1922.--EUROPA PRESS--