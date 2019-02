Rescatado en Sierra Nevada un montañero que sufrió una caída en el nacimiento del río Veleta

Helicóptero de la Guardia Civil

La Guardia Civil rescató el jueves por la tarde en Sierra Nevada a un montañero granadino de 52 años que había sufrido una luxación de tobillo tras una caída en las inmediaciones del nacimiento del río Veleta, en el término municipal de Capileira (Granada).La Guardia Civil fue alertada sobre las 15,45 horas por el Servicio de Emergencias 112, desde donde se les informó de que un individuo que estaba realizando la travesía del Cerro de los Machos había sufrido una caída y no podía caminar.La Guardia Civil alertó al Servicio de Montaña y dos especialistas se dirigieron rápidamente hasta el aeropuerto. Allí la tripulación ya tenía listo el helicóptero para desplazarse a la zona donde se encontraba el herido.Localizarlo, no obstante, no fue tarea sencilla. El helicóptero tuvo que sobrevolar la zona varias veces hasta que los guardias civiles localizaron al herido. La aeronave aterrizó junto a él, los especialistas en montaña saltaron hasta el montañero, inmovilizaron su pierna, lo subieron al helicóptero y lo evacuaron hasta el hospital del PTS granadino.--EUROPA PRESS--