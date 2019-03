Regantes, instituciones y partidos reclaman en una concentración las canalizaciones de la presa de Rules

Granada.- Regantes, instituciones y partidos reclaman en una concentra

Regantes, instituciones y representantes políticos de la provincia de Granada han reclamado este viernes en una concentración en Motril (Granada), a la que se han unido cientos de personas, que se pongan en marcha "de una vez" los proyectos para la ejecución de las canalizaciones de la presa de Béznar-Rules para que el agua se emplee en el regadío.El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Gualdafeo, Antonio Alonso, ha asegurado durante su intervención que ésta es la primera de las "muchas" movilizaciones que se van a emprender a partir de ahora porque "ha llegado el momento en el que los partidos van a dejar de darnos capotazos" asegurando que "los agricultores son los dolientes directos"."Llevamos 18 años detrás de que se hagan las canalizaciones, intentándolo con todas las administraciones y, hasta ahora, no hemos tenido una respuesta", ha agregado, pidiendo que "de esta concentración salga la fuerza suficiente para plantarle cara a las administraciones, con los políticos de la mano o sin ellos".A su juicio, las disputas por las competencias entre el Gobierno Central y el autonómico, por su color político, han sido una de las causantes de este retraso histórico con "políticos provinciales, autonómicos y nacionales que se han esforzado poco para conseguir estas infraestructuras".Para concluir, el presidente de los Regantes ha anunciado que van a hacer "presión directa a los partidos y a los políticos" señalando que, según la respuesta, "habrá que ver cómo se vota" en las elecciones.El presidente de la Diputación, José Entrena, ha calificado las canalizaciones de "imprescindibles" recalcando que los trámites administrativos van "avanzando" con la publicación en exposición pública del proyecto básico y el estudio de impacto ambiental.Para Entrena es necesario que en esta concentración estén todos los representantes políticos, sociales y empresariales de la provincia porque "estamos en una época pre electoral y tenemos que comprometernos todos a decir basta ya porque no se puede priorizar por parte del Gobierno de España ninguna actuación de mejora de regadíos que no sean las canalizaciones de Rules que llevamos 18 años esperando".Así, ha pedido compromisos para dotar "en el presupuesto no nato del 2019" de una partida económica para los proyectos constructivos, que se subdividen en once, y un compromiso para que en 2020 "haya dinero contante y sonante para los primeros tramos que habrá que deliberar con los regantes de la Costa Tropical".El cabeza de lista del PP al Congreso por Granada, Carlos Rojas, ha calificado de "inadmisible" que Rules sea "la piscina más grande de Europa" y ha acusado al gobierno socialista en Andalucía de asumir las competencias para después "echar balones fuera" y destacando que "lo importante ahora es que todos los partidos estén unidos".Para el PP, según ha continuado, es un plan de "interés nacional" y de futuro del empleo con la posibilidad de crear 10.000 puestos de trabajo y el regadío de 5.000 hectáreas, "un potencial económico ya localizado en la Costa de Granada"."Con el PP se ha conseguido algo histórico, el proyecto básico, y si gobierna Pablo Casado va tener esto como primer objetivo de la provincia", ha agregado.Preguntado por los periodistas sobre las declaraciones de la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, sobre un posible trasvase de agua a Almería, Rojas ha dicho que la representante autonómica "ha sido muy clara en el Parlamento explicando que existe un plan hidrológico y si los regantes así lo acuerdan y se pueden hacer una normativa nueva" se podrá mover el agua sobrante."EN CUATRO AÑOS"El líder de Ciudadanos en Granada, Luis Salvador, ha asegurado que las canalizaciones generarían "15.000 empleos" y elevar el "PIB y la renta media de cada ciudadano andaluz y granadino" por tanto los 200 millones necesarios para la construcción de las canalizaciones "no se pueden ver como un gasto sino como una inversión"."El gobierno que llegue tiene que acometer el proyecto en cuatro años no en más porque es lo que va a dar la viabilidad", ha continuado Salvador explicando que Ciudadanos habla de conducciones en cota 400 no 200 porque "no se darían los empleos y beneficios del que se hablan".El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio García Alabarce (PSOE), ha destacado que sea la ciudadanía la que se tenga que movilizar para intentar arrancar una decisión que "desgraciadamente lleva mucho tiempo encima de la mesa". Ha pedido compromiso al gobierno "sea el que sea" "con una partida presupuestaria" para acabar ya con esta demanda.La alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha señalado que es necesario "hacer pie con pared" para reivindicar "con la fuerza y unión de toda la provincia" unas infraestructuras vitales para la Comarca de la Costa."Esta es la primera de otras muchas actuaciones que van a venir. Es una situación insostenible la que llevamos viviendo desde hace más de 15 años. Esta vez estamos convencidos de que va a salir adelante la construcción de las canalizaciones de Rules porque existe mucha cohesión del tejido socio económico y todos los partidos políticos han cerrado filas ante la necesidad urgente de plantarnos y decir: Basta ya", ha aseverado Almón.Almón ha remarcado que ya se tiene trazado una ruta de trabajo: "En principio, se va a esperar hasta octubre, momento en el que se supone que debe comenzar el proyecto de ejecución de la obras. Si en esas fechas no han comenzado, volverá a plantarse la Comarca de la Costa y la provincia para reclamar unas infraestructuras importantísimas para la economía, la industria y los hogares".