El parlamentario andaluz y miembro de la Comisión de Fomento Gerardo Sánchez (PSOE) ha pedido este sábado a la Junta que "deje de sembrar dudas y evadir su responsabilidad" sobre la gestión del metro y elabore unos presupuestos autonómicos para ampliarlo, una "infraestructura que, pese a su éxito ciudadano, siempre ha cuestionado el PP".Tras lo que ha considerado "declaraciones plagadas de mentiras y demagogia" de la nueva titular de Fomento en el Parlamento de Andalucía, Marifrán Carazo, el socialista ha explicado en una nota de prensa que "la obligación de la Junta no es poner excusas, sino cumplir su obligación" que, a su juicio, pasa por "bajar a la realidad" y aprobar un presupuesto que contemple "todos los proyectos e infraestructuras a las que se han comprometido, una de ellas la ampliación de la línea de metro"."Un Gobierno sin presupuestos es un Gobierno sin proyecto político", ha subrayado el socialista, que ha añadido que "eso es una muestra evidente de la parálisis y la desorganización" de la Administración autonómica y que se ha preguntado si "no quieren elaborarlos hasta que pasen las municipales porque quieren esconder su verdadero programa de recortes y miseria para nuestra tierra".En referencia a las críticas sobre el metro, Sánchez ha considerado que el PP "debe ser más riguroso en sus afirmaciones" y "no confundir a la ciudadanía", a quien "no le ha dicho que" para la explotación del metro de Granada "los presupuestos de 2018 recogían 15,4 millones y la previsión para 2019 es de 21,5 millones".El socialista ha asegurado que "así se recoge" en el plan económico-financiero de explotación del metro, por lo que se trata del "funcionamiento normal del servicio según lo programado" y que "la diferencia" se explica porque "el pago de los intereses del préstamo ahora está incluido como un coste financiero y durante el primer año se recibió como subvención de explotación".Por último, ha indicado que el nuevo Gobierno autonómico "debe tener ahora el mismo nivel de exigencia que ha tenido estando en la oposición" y que sus miembros "tienen que cumplir todo lo prometido con esta provincia que necesita aportaciones y menos críticas".--EUROPA PRESS--