El PSOE de Granada ha exigido este martes al PP que "no eluda sus responsabilidades" respecto a la implantación de una macrogranja porcina en Dehesas de Guadix y considere el rechazo que suscita el proyecto en los municipios afectados.La secretaria de Política Municipal de los socialistas granadinos, Olga Manzano, ha reclamado al PP y al alcalde de Dehesas de Guadix que defiendan los intereses generales y opten por el acuerdo con el resto de poblaciones afectadas y con los colectivos sociales como única fórmula satisfactoria."No se pueden anteponer intereses locales cuando está en juego el desarrollo general", ha agregado. En este sentido, los socialistas reclaman al alcalde y al PP "que se dejen de enredos y reconozcan que está en manos del gobierno municipal de Dehesas que este proyecto salga o no adelante"."El PP está intentando desviar la atención con informes, reglamentos y supuestas obligaciones burocráticas cuando la realidad es que la última palabra sobre el proyecto la tiene el pleno municipal de Dehesas de Guadix, con mayoría absoluta del PP", ha subrayado.Desde el PSOE instan al alcalde a que "asuma de una vez" que estas instalaciones tienen "una incidencia directa, con más perjuicios que beneficios", en unos municipios del entorno cuya economía se sustenta en pequeñas empresas de turismo rural.Esta zona, según ha agregado, "se juega mucho además con iniciativas como la candidatura del Geoparque de Granada y cuya singularidad geológica y paisajística es incompatible con modelos económicos de explotación insostenibles y desequilibrados"."Si lo que se pretende es favorecer la revitalización económica de los territorios, su desarrollo y avance, no se puede actuar a espaldas de la población, sin atender sus demandas ni propuestas", ha indicado Manzano, quien ha pedido al PP que opte por el consenso y el acuerdo para "no hipotecar el desarrollo económico, social y sostenible".--EUROPA PRESS--