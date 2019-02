Proyecto apunta a un ahorro de 1.200 euros anuales en gastos por coche si se apuesta por transporte público

Presentación de la iniciativa 'Súbete a Granada'

Un proyecto piloto de la iniciativa 'Súbete a Granada', promovida por el Ayuntamiento, ha apuntado al ahorro de unos 1.200 euros anuales de gastos por coche y la no emisión de un total de casi 17 toneladas de dióxido de carbono si se mantuvieran los hábitos de uso del transporte público que se han seguido en este estudio.La iniciativa, que se enmarca dentro del proyecto de la Comisión Europea 'Pilot Proyect Raising Awarness of Alternatives to Private Car' para la promoción del uso del transporte público, ha consistido en la selección de 30 personas que habitualmente se desplazaban en coche --entre las casi 3.000 que concurrieron-- a las que se ha entregado una tarjeta transporte y se ha facilitado información y asesoramiento para el uso del transporte.Los resultados obtenidos durante la semana en la que se llevó a cabo la acción piloto en Granada --del 21 al 27 de enero-- muestran un ahorro total de 158 euros sólo en combustible y de 2.259 kilómetros, así como que se han dejado de emitir 0,34 toneladas de dióxido de carbono. Además, una vez finalizado el proyecto, el 43 por ciento de los participantes ha dicho que estaría dispuesto a cambiar el coche por el transporte público y su nivel de satisfacción ha alcanzado el 89 por ciento.La concejal de Movilidad de Granada, Raquel Ruz, ha explicado que, con esta iniciativa piloto, impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Unión Europea, la Junta de Andalucía y la empresa Typsa, se ha pretendido "promocionar la movilidad sostenible y concienciar a la ciudadanía sobre los beneficios que tiene dejar de usar el vehículo privado, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como para el bolsillo, por lo que supone de ahorro económico".Durante la presentación de las conclusiones del estudio, a la que también han asistido el responsable del proyecto de la empresa Tipsa, Francisco Blázquez, y el gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano, Christian Muñoz, la concejal de Movilidad ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento por "mejorar el servicio de transporte público para hacerlo más accesible, eficaz y atractivo".--EUROPA PRESS--