Programan música, arte y ciencia para celebrar el Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Biodomo

Música y astronomía se van a unir en el Parque de las Ciencias de Granada para promover la igualdad y el acceso en igualdad a la actividad investigadora, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.Así lo ha indicado el Parque de las Ciencias en una nota de prensa, en la que ha informado de la interpretación en directo de la banda sonora del programa de planetario 'Beyond the Sun', bajo la dirección de su compositor, Sergio de la Puente, con la que comienza en el museo la celebración de esta efeméride señalada en el calendario el 11 de febrero.Con las entradas agotadas desde hace días, el encuentro ofrece, además de música en vivo, la proyección de la producción audiovisual, diseñada para fomentar vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La protagonista de esta animación divulga los últimos hallazgos sobre exoplanetas y es una niña curiosa y con gran interés por el conocimiento científico y cuya imagen "contribuye a cambiar estereotipos de género relacionados con la ciencia y la astronomía".Además, será una interpretación especial ya que es la primera vez que el compositor de la banda sonora, Sergio de la Puente, acompañado de la violinista Ana Fernández Pellicer, y el director del mediometraje, Javier Bollaín, presentan conjuntamente el resultado de su trabajo en colaboración con varios planetarios españoles, entre los que está el del Parque de las Ciencias.Además de esta iniciativa, el museo ha organizado, en colaboración con el Centro del Profesorado de Baza, un programa formativo para docentes de toda la provincia orientado a la enseñanza de recursos y herramientas didácticas que ayuden a fomentar vocaciones científicas entre las niñas.La artista plástica Violeta Monreal inaugura el curso el 12 de febrero con el taller 'Mujeres de rompe y rasga', en el que explicará cómo contar la historia de dos mujeres científicas a través de la técnica del collage, que puede convertirse en un importante recurso para trabajar la igualdad de género en el aula.La situación actual de la mujer en la ciencia es otra de las temáticas que se abordarán en esta formación a través de la presentación de datos y estadísticas que ponen de manifiesto la desigualdad de género que persiste en este ámbito.Así, el museo presenta la propuesta 'Mujer y científica tenías que ser', reivindicando la figura de siete investigadoras relevantes a lo largo de la historia y asociando su aportación a la ciencia con diferentes espacios del museo. Así, podrá conocerse más sobre los avances impulsados por Vera Cooper y Margarita Hamilton en el desarrollo aeroespacial; o la contribución de Ada Byron al desarrollo de la computación.Como complemento a esta visita temática en torno a mujeres científicas, el Parque de las Ciencias ha diseñado un maletín con recursos didácticos para destacar la figura de la científica de Margarita Salas.La proyección del documental 'El enigma de Agustina' y del programa de Planetario 'Beyond the Sun' también se integran en el curso como recursos para trabajar la igualdad de género en el aula.El programa formativo, que se extenderá hasta el 9 de marzo, se completa con la visita al BioDomo denominada 'Con ojos de mujer' en la que veterinarias, biólogas, cuidadoras y acuaristas relatarán por qué eligieron la ciencia como profesión y cuál es su función en el día a día del BioDomo.--EUROPA PRESS--