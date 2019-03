Profesionales del Distrito Sanitario Granada Metropolitano abundan en el abordaje de la enfermedad crónica

Granada.- Profesionales del Distrito Sanitario Granada Metropolitano a

Personal técnico del Área de Epidemiología y Promoción de la Salud del Distrito Sanitario Granada-Metropolitano ha participado en una reunión de expertos de la Acción Conjunta Chrodis-Plus: Implementación de Buenas Prácticas en el ámbito de las enfermedades crónicas. Este encuentro, ha tenido lugar recientemente en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.La reunión de expertos se ha desarrollado bajo el título 'El empleo dentro del modelo de atención a la multimorbilidad para personas con enfermedades crónicas' y ha tenido como objetivo abundar en los problemas que afrontan los pacientes crónicos pluripatológicos (crónicos complejos) y de cómo el empleo puede influir en el proceso de atención en estos pacientes.Igualmente, en este encuentro se ha pretendido concienciar a los participantes sobre la repercusión del entorno laboral/trabajo de estas personas en su situación, según ha destacado la Junta en un comunicado.El resultado final del análisis, que ha realizado el grupo de expertos, quedará plasmado en un documento que ayudará a introducir la variable 'empleo' en el 'Modelo de atención a la multimorbilidad para personas con enfermedades crónicas'. Con ello se pretende innovar en la atención de los pacientes crónicos complejos y beneficiarlos con la aplicación de un enfoque más global, bio-psicosocial e inclusivo, que favorezca una mejor prevención de la discapacidad debida a enfermedades no transmisibles.CHRODIS-PLUSChrodis plus (Implementing good practices for chronic diseases) surge de "la necesidad de promover nuevas prácticas y enfoques en el abordaje de las enfermedades crónicas desde cuatro líneas maestras": la promoción de la salud y la prevención primaria; el empoderamiento del paciente; la calidad en el manejo de las enfermedades crónicas y la multimorbilidad, sostenibilidad y responsabilidad de los sistemas de salud ante el envejecimiento de la población y el creciente número de personas con múltiples enfermedades crónicas.El proyecto está coordinado desde el Instituto Carlos III y reúne a profesionales de 42 entidades de 21 países distintos para el desarrollo de buenas prácticas en el manejo de los pacientes con estas patologías.Esta acción conjunta tiene una duración de tres años (2017-2020) y está cofinanciada por la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación de la Unión Européa (Chafea), en el marco del III Programa de Salud.La participación de Andalucía es a través de la Consejería de Salud y Familias (como beneficiario principal), junto al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Fundación Pública Progreso y Salud (entidad central de apoyo a la investigación biomédica de la sanidad pública) como entidades adscritas a la Consejería.Las organizaciones donde se están ejecutando algunas de las actividades piloto en los distintos grupos de trabajo relacionados con las líneas de implementación de buenas prácticas en promoción de la salud en el ámbito laboral (5) y enfermedades crónicas y empleo (8), se encuentran ubicados en la provincia de Granada y, más concretamente, en la capital nazarí.--EUROPA PRESS--