Presidente de Cepyme pide a los partidos un marco laboral más flexible y una fiscalidad específica para las Pymes

Presidente de Cepyme pide a los partidos un marco laboral más flexible

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha reclamado este jueves un "marco institucional sólido" con objetivos económicos "claros", como el control del déficit público y la estabilidad presupuestaria que impulsen la actividad empresarial y "que no ahonden en los factores de incertidumbre"; así como un marco laboral más flexible para las Pymes y una fiscalidad específica para ellas.Durante su participación en un desayuno empresarial de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación CajaGranada y Fundación Cajasol celebrado en el Teatro CajaGranada, Cuerva ha hecho hincapié en que las Pymes representan el 99,8 por ciento de las empresas españolas y ocuparse de ellas es hacerlo de la sociedad española y de la creación de riqueza.Cuerva ha avanzado que en los próximos días Cepyme enviará a todos los partidos políticos un compendio de medidas y de reflexiones sobre la realidad de las Pymes españolas, con propuestas en los principales ámbitos de su actividad.Entre otros aspectos ha solicitado "estabilidad institucional, moderación y seguridad jurídica" y la necesidad de una reducción de la presión fiscal para no lastrar la actividad de las Pymes. Junto a ello, ha pedido que "de una vez por todas" se diseñe una fiscalidad específica para ellas.En esa misma línea, ha abogado por un marco regulatorio que favorezca el crecimiento empresarial, eliminando las restricciones que dificultan el crecimiento y la lucha contra la economía sumergida. En este contexto, el presidente de Cepyme ha dicho que "no es aceptable" que "el incremento de determinados gastos públicos se cargue siempre sobre subidas impositivas en lugar de sobre una mejora de la gestión pública".Cuerva también ha reclamado un marco laboral más flexible para las Pymes que facilite la adaptación a las circunstancias cambiantes del mercado, advirtiendo además de que "cualquier intento de ejecutar una contrarreforma laboral abocará a las Pymes a situaciones de riesgo que, necesariamente, repercutirán en la cantidad y la calidad del empleo".FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓNCuerva ha abogado durante su intervención por racionalizar el funcionamiento del sector público, alegando que su "complejo entramado", con organismos que duplican e incluso triplican competencias y funciones, supone un coste excesivo para las pymes."No es la sobreabundancia de entes públicos lo que dinamiza la economía, son las empresas, las pymes, responsables de la mayoría del empleo", ha reflexionado.Junto a ello ha considerado clave frenar la elevada morosidad, en tanto que supone un coste empresarial indirecto que limita la competitividad y el crecimiento. Así, ha exigido el "cumplimiento estricto" de los plazos que establece la normativa bajo el convencimiento de que la morosidad puede suponer, en la práctica, "un modo de competencia desleal que debe ser perseguido por la Administración".--EUROPA PRESS--