Presidente de Cepyme pide a los partidos

El presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha reclamado este jueves a los partidos que sean "coherentes" y que "impere la estabilidad", al tiempo que les ha pedido "moderación" a la hora de abordar medidas estructurales que son a largo plazo.Cuerva ha realizado estas declaraciones durante su participación en un desayuno empresarial de Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación CajaGranada y Fundación Cajasol celebrado en el Teatro CajaGranada, donde se ha pronunciado sobre algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas, y las que ha presentado del programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 28 de abril.Sobre una posible reforma laboral, Cuerva ha incidido en que todas las organizaciones empresariales han defendido que hacerla está "muy lejos" de apoyar el empleo y a la sociedad, subrayando que las medidas estructurales a largo plazo "no deben tomarse mediante un decreto".Con todo, ha augurado que "probablemente no estarán de acuerdo" con las modificaciones que Sánchez ya ha avanzado de asuntos que considera "sustanciales" en este ámbito.Respecto al registro horario, el presidente de Cepyme cree que esta clase de medidas no pueden aplicarse de manera generalizada en los diferentes tipos de empresas. "Creo que el café para todos en este registro horario sería dar un paso atrás desde el punto de vista empresarial", ha agregado, incidiendo en que "cuando se hace una norma debe ir acompañada de una memoria económica, de pros y contras", pues "muchas veces en estas decisiones a corto plazo no se han evaluado y pueden ser más los perjuicios que los beneficios", especialmente si se hacen "ajenas a las mesas de diálogo social".Junto a ello, el presidente de Cepyme ha llamado a los partidos "a ponerse de acuerdo" sobre un problema "de amplio espectro" como es el vinculado al sistema de pensiones, recalcando que esto "no se puede abordar de forma unilateral por ningún Gobierno".En este contexto, y preguntado por el largo periodo electoral de los próximos meses, Cuerva ha opinado que en periodos electorales la administración que está sumida en ella "se para", "se llama a sus puertas y no hay nadie para ejecutar los proyectos", favoreciendo una "parálisis en todos los ámbitos" que también afecta al empleo.--EUROPA PRESS--