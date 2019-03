Granada.- 28A.- PP reprocha a PSOE que "su interés electoralista haya

La candidata del PP por Granada al Congreso de los Diputados Concha de Santa Ana ha lamentado este miércoles "que los intereses electorales del PSOE hayan puesto freno una vez más a la provincia de Granada y a sus infraestructuras", como la entrada en funcionamiento del AVE y la Segunda Circunvalación.De Santa Ana, que ha comparecido junto a Vicente Azpitarte, candidato por la provincia al Senado, ha defendido la apuesta del PP al frente del Gobierno con las inversiones de Granada, culminando la A-7 y avanzando tanto en la Segunda Circunvalación como en la Alta Velocidad."La Segunda Circunvalación la dejamos con las cuantías presupuestarias suficientes para su puesta en funcionamiento a finales de 2018.Hemos sufrido una moción de censura y ahora no sabemos en qué momento puede estar finalizada", ha señalado."Más sangrante" ha considerado aún la demora en el AVE, cuya entrada en funcionamiento estaba prevista por el Gobierno del PP para finales del pasado año, después de que culminaran las obras y se iniciara bajo este Ejecutivo el periodo de pruebas.Concha de Santa Ana afirma que este periodo dura de media salvo "problemas importantes" unos diez meses y ha reprochado a los socialistas que en Granada no se haya cumplido y "no precisamente por registrarse problemas graves sino por la ineficacia e intereses del Gobierno de Pedro Sánchez".De hecho, ha mostrado su desconfianza hacia la fecha dada por el Ministerio de Fomento y ha opinado que el adelanto electoral ha cogido con "el pie cambiado" a los socialistas, también a los granadinos, "a quienes ha reprochado que la actitud reivindicativa que han mostrado cuando el PP estaba al frente del Gobierno haya desaparecido desde que llegó Pedro Sánchez".El candidato popular al Senado ha defendido por su parte que el PP quiere devolver a Granada "al lugar que merece", con un peso específico en el plano nacional.--EUROPA PRESS--