PP reclama al Ayuntamiento de Granada que actúe de oficio y selle pozos irregulares

Pozo irregular

El coordinador del grupo del PP en el Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, ha instado al equipo de gobierno, del PSOE, a "tomar medidas de seguridad efectivas para sellar adecuadamente varios pozos irregulares ubicados en una zona de Los Rebites perteneciente al término municipal de Granada"."Ha pasado un mes desde que se puso en conocimiento de la Policía Local la existencia de estos pozos sin taponar que, a día de hoy, siguen únicamente cubiertos por unas vallas de obra mal colocadas", ha señalado Fuentes en una nota.Ha señalado que desde el consistorio se informó de que dichos pozos, aljibes según la Policía Local, se ubican en una propiedad privada por lo que se notificaría al dueño la obligatoriedad de sellarlos en un plazo de 72 horas."Desde Urbanismo se avanzó que si el propietario no ejecutaba este requerimiento en el tiempo estipulado, el Ayuntamiento actuaría de oficio pero la realidad es que no han hecho nada", ha insistido.El edil del PP ha lamentado la "inacción del gobierno municipal a pesar de la peligrosidad de la situación" y afirma que el alcalde, Francisco Cuenca (PSOE) "ya nos tiene acostumbrados a decir mucho y no hacer nada y a incumplir su palabra".--EUROPA PRESS--