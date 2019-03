PP presenta su lista a las municipales con Luis González Ruiz, Eva Martín y César Díaz

Granada.- 26M.- PP presenta su lista a las municipales con Luis Gonzál

El presidente provincial del PP de Granada y candidato a la Alcaldía de la capital, Sebastián Pérez, ha presentado este sábado los nombres de las personas que le acompañarán en la candidatura para liderar su programa electoral 'La Gran Granada' entre los que se encuentran Luis González Ruiz, Eva Martín, César Díaz y Josefa Rubia Ascasíbar, entre otros."Yo no quiero ser un alcalde para ir por las mañanas a ver cómo están reasfaltando una calle, quiero ser alcalde para devolver la Alhambra a los granadinos o para impulsar la conexión del teleférico con la Sierra", ha afirmado Sebastián Pérez.La presentación de esta lista formada por 27 personas y cuatro suplentes ha tenido lugar en la puerta de la sede provincial del partido en un acto en el que Pérez ha estado acompañado por integrantes de todos los distritos llamados a participar en un encuentro de las juntas directivas, según ha resaltado en un comunicado el PP.En este acto se ha dado a conocer la candidatura formada por un conjunto de personas que "destacan principalmente por su experiencia, profesionalidad pero también en algunos casos la juventud necesaria para aportar frescura al partido".En su intervención, Pérez ha resaltado que este sábado, por primera vez, ha optado por "someter a criterio y consideración la candidatura ante las juntas de distrito con la que aspira a convertirse en el alcalde de Granada el próximo 26 de mayo".Asimismo, ha señalado que el mensaje del programa electoral 'La Gran Granada' "ya ha calado en nuestra ciudad". "Un proyecto que busca recuperar la Alhambra para los granadinos, acercar Sierra Nevada a la ciudad mediante el teleférico, pero también resolver otras cuestiones básicas y fundamentales como son los problemas de tráfico o de suciedad", ha explicado el popular.En los primeros puestos de la candidatura se encuentran Luis González Ruiz, Eva Martín, César Díaz, Josefa Rubia Ascasíbar, Trinitario Betoret, Carlos Ruiz Cosano, Carlos Díaz, Inmaculada Puche, Concepción Muñoz Sánchez y Francisco Almohalla Noguerol. A estos le siguen María García Garrido, Manuel Francisco García Delgado y Virginia Ortiz García.La lista en total, que cuenta con 27 personas y cuatro suplentes representa a los ocho distritos de Granada para que "todos los vecinos puedan confiar su voto en personas que, verdaderamente, conocen los problemas de la ciudad, que la patean a diario y que por tanto serán capaces de colocar a Granada en el lugar que se merece", ha valorado el PP.Según ha añadido Pérez, "la elección no ha sido nada fácil pues en Granada hay talento de sobra para ocupar un puesto en esta lista para gobernar la ciudad". No obstante, ha explicado que había que "seleccionar a un conjunto de personas". Para ello, asegura que ha primado "el partido, pero también la experiencia, la profesionalidad y la necesidad de abrirnos a los demás"."Así lo está reclamando la sociedad granadina que quiere unos partidos más abiertos", ha añadido el candidato a la Alcaldía, quien ha asegurado que, aunque "no son tiempos fáciles en política nosotros salimos a decirle a los granadinos que es muy difícil que exista un proyecto y un equipo mejor que el nuestro".Pérez ha resaltado también "la presencia simbólica en los últimos puestos de la lista de Miguel Valle Tendero y José María Guadalupe". "Representan la experiencia, el conocimiento, son personas serias que siempre me han acompañado", ha expresado.Por último, ha ensalzado el proyecto con el que "desea transformar la ciudad, La Gran Granada así como el equipo que lo hará posible". "Salimos a por todas, tenemos las ideas claras y solo nos faltan los votos", ha dicho Pérez, a la vez que ha asegurado que "seguirá recorriendo la ciudad, los barrios para proyectar La Gran Granada y recuperar el esplendor que nunca se debió perder".--EUROPA PRESS--