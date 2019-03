Granada.- PP critica la "dejadez" del Ayuntamiento con los asentamient

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Granada Jorge Saavedra ha criticado este miércoles "la dejadez absoluta" del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca (PSOE), respecto a los asentamientos ilegales en el cauce del río Darro.Según ha explicado Saavedra, la limpieza del entorno a su paso por el casco urbano de Granada ha destapado la existencia de asentamientos de jóvenes que pernoctan en junto al río en tiendas de campaña que celebran botellones y "llenan de suciedad toda la zona".A ello ha sumado la presencia de pescadores en busca de truchas "en un río cada vez más degradado pese a recorrer el Albaicín, un barrio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad".El edil ha señalado que los vecinos llevan años denunciando la existencia de asentamientos en el camino de La Fuente del Avellano y esta vez, tras la tala y la retirada de vegetación, "los ocupas han bajado directamente al cauce del río para instalarse en torno a la acequia de Romayla en el entorno de la Iglesia de San Pedro". Un hecho que ha sido alertado por los vecinos de la zona que temen que estos asentamientos se multipliquen.A juicio de Saavedra, una ciudad que aspira a convertirse en Capital Cultural Europea en 2031 no puede permitirse tener botellones ni situaciones de suciedad o inseguridad en un barrio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad."Existe una absoluta dejadez por parte del Ayuntamiento y por parte del alcalde que no actúa ni lidera la lucha contra los problemas que generan estos asentamientos. Las fuerzas de seguridad no se pueden pasar la pelota, sin duda el Ayuntamiento tiene que actuar" ha dicho Saavedra quien recalca que Granada, a pesar de los anuncios del alcalde, "no es una ciudad libre de botellones".--EUROPA PRESS--