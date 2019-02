Salida del Talgo a Madrid

La plataforma provincial Granada por el Tren, creada para poner el foco en las otras realidades del ferrocarril más allá de la llegada de la Alta Velocidad, ha lamentado que las expectativas creadas por la llegada del Gobierno socialista en junio de 2018 hayan terminado generando "una nueva frustración, que se añade a la larga lista de agravios e incumplimientos" en esta materia.Según ha indicado esta plataforma ciudadana en un comunicado, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que han rechazado las Cortes dejaba "expectantes las numerosas reivindicaciones" a nivel ferroviario que se venían planteando en los últimos tiempos desde la provincia.Ahora, la convocatoria de elecciones generales vuelve a dejar a Granada "en el kilómetro cero de las reivindicaciones y de los compromisos ferroviarios", han señalado desde esta plataforma, que ha afirmado que "el Gobierno socialista trajo un cambio de aires, que pronto ha tornado en incapacidad y falta de un proyecto claro y nítido con la provincia".Ha reconocido que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en su haber la puesta en servicio del tren Talgo por la vía Moreda-Linares, que, sin embargo, "no compite ni en precio ni en tiempo ni en horarios de enlace" con el servicio que se presta de forma combinada con bus y Alta Velocidad.En el debe, han situado el tren hotel a Barcelona, que no está circulando pese a las mociones institucionales y proposiciones no de ley en apoyo a su recuperación de ayuntamientos, diputaciones y del Congreso de los Diputados.Esta plataforma se encuentra abierta a la suma de voluntades y apoyos, ya sea de forma individual o colectiva, con una clara vocación de ser un foro de debate abierto y transversal sobre el presente y el futuro del ferrocarril en el sudeste peninsular.Actualmente está participada por Facua Granada, Asociación Amigos del Ferrocarril Comarca de Baza, Plataforma Comarca de Guadix por el Tren, Plataforma Poniente de Granada por el Tren, Asociación por la Región de Granada, Sindicato Ferroviario-Intersindical, Sector Federal Ferroviario-CGT, Sindicato de Circulación Ferroviario y cuenta con el apoyo de los partidos Izquierda Unida, Podemos, Equo Granada Verdes, Vamos Granada y Más Granada.--EUROPA PRESS--