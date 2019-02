Sebastián Pérez y César Díaz

El presidente provincial del PP de Granada y candidato a la alcaldía de la capital, Sebastián Pérez, ha opinado este lunes que el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca (PSOE), "no genera la más mínima confianza" con sus acciones y es "una caricatura de lo que debe ser un gobernante serio".Pérez ha reprochado a Cuenca que sea "incapaz" de resolver el problema de los vecinos afectados por los cortes de luz y ha tachado de "broma de mal gusto" que su solución haya sido "abrir la piscina de Almanjáyar" y las duchas en pleno mes de enero y "poner en un mostrador" a una concejal para "que veamos que es muy solidaria"."Su función no es esa" sino "hacer acciones políticas para resolver problemas" y "no dar lugar a que un sábado o un domingo tenga que estar dando comida caliente a unas familias", ha reivindicado.Junto a ello ha censurado que el alcalde haya recibido "a los dictadores de Nicaragua cuando --ha dicho--estamos luchando los españoles con Guaidó al frente para que lleve las libertades a Venezuela".Preguntado sobre el posible nombramiento de Pablo García como delegado del Gobierno andaluz en Granada ha señalado que "atesora el conocimiento y la categoría política y personal" que requiere este cargo, en el que será necesario "mucho consenso y diálogo" y se ha mostrado convencido de que reúne las cualidades para "hacerlo estupendamente bien".MEDIDAS FISCALESEl presidente provincial del PP de Granada y candidato a la alcaldía de la capital ha avanzado, junto con el portavoz de su candidatura, César Díaz, algunas de las medidas fiscales que el PP contempla en su programa.Tras reprochar a Cuenca haya "sido "incapaz" de aprobar un presupuesto para la capital, ha resaltado la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de aprobar en el primer Consejo de Gobierno del nuevo ejecutivo autonómico el inicio de los trámites para la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Pérez ha trasladado que la bonificación de dicho impuesto ahorrará a los granadinos unos 47 millones de euros anuales.Por su parte, César Díaz ha desgranado algunas de las propuestas fiscales del PP como "incorporar incentivos fiscales en tributos y tasas que fomenten la generación de empleo y actividad económica", al mismo tiempo que ha considerado fundamental "la gestión eficaz de los recursos públicos y mayor control de la lucha contra el fraude".De este modo, han adelantado propuestas para las empresas como "bonificar hasta en un 99 por ciento el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, la conocida plusvalía, en los supuestos de transmisión de la propiedad de la vivienda habitual por causa de muerte".Además, "aplicaremos la exención en la transmisión de negocios familiares -pequeño comercio-, por causa de muerte también en parejas de hecho", según ha relatado.--EUROPA PRESS--