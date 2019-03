Granada.- 26M.- Pérez (PP) lamenta pérdidas económicas de negocios de

El presidente del PP y candidato a la Alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha visitado este miércoles el barrio de La Chana para hablar con los vecinos y dar a conocer su programa electoral, La Gran Granada, con el que desea transformar la ciudad y situarla en el lugar que se merece.Durante su visita, Pérez ha podido comprobar el estado de las obras que se están acometiendo en la Carretera de Málaga y que están provocando grandes pérdidas a los comerciantes de la zona por una planificación "ineficaz". Según ha podido saber el candidato a la Alcaldía de Granada, hay negocios que han perdido hasta el 40 por ciento de sus ingresos por las dificultades que esta intervención está provocando en los accesos a través de aceras salpicadas de obstáculos y vallas."El alcalde visitó La Chana y prometió que esta intervención se realizaría de manera escalonada a lo largo de tres fases para reducir el impacto de la intervención; sin embargo, en la actualidad, hay varios tramos de obra que se están llevando a cabo de forma simultánea y que están afectando a los negocios", ha dicho el candidato popular, quien también ha recordado otros incumplimientos, por ejemplo, en cuanto a la conservación de los árboles.Ha agregado que, meses atrás los vecinos pidieron que se conservara el máximo número de ejemplares posible y se manifestaron contra lo que consideraron un arboricidio. "El alcalde, entonces, no dudó en defender que trabajaría por mantener el máximo número de árboles promesa, que, como viene siendo habitual, ha incumplido", ha manifestado.Durante el transcurso de las obras, los vecinos han sufrido más inconvenientes: la señalización ha sido insuficiente especialmente en los pasos de cebra, generando situaciones de inseguridad a peatones y conductores que circulan por esta transitada vía."Ha habido noches enteras sin señalización semafórica", ha añadido Pérez, quien ha manifestado a los vecinos que cuando sea alcalde la planificación será clave para desarrollar este tipo de proyectos, toda vez que "lo que no es de recibo es que se intente lavar la cara de esta vía a pocos meses de las elecciones tras años de auténtica inacción por parte del equipo de gobierno socialista".El resultado de la intervención también es "cuestionable", pues, según ha podido comprobar el candidato a la Alcaldía de Granada, algunas aceras, dada su inclinación, "no cumplen con la accesibilidad propia de una ciudad del siglo XXI".Además, se han construido unas jardineras de grandes dimensiones que han estrechado las aceras en contra de lo recogido en el proyecto inicial y de las quejas de los vecinos. "Hay personas con movilidad reducida con serias dificultades para desplazarse por su barrio", ha apostillado Pérez.--EUROPA PRESS--