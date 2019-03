Ofertan más de 320 empleos para profesionales de las tecnologías de la información y la comunicación

Granada.- Ofertan más de 320 empleos para profesionales de las tecnolo

Una veintena de compañías tecnológicas han participado este año en las VIII Jornadas de Contratación y Empleo promovidas por OnGranada Tech City, el mayor clúster tecnológico y biotecnológico de Andalucía, para ofertar más de 320 vacantes a profesionales tecnológicos, fundamentalmente ingenieros informáticos y de telecomunicaciones.Según ha informado OnGranada en una nota, Nazaríes IT, Unit4, PC Componentes, Best Secret, Cívica Software, Elca, RTI, Financial Force, Everis, Grupo Trevenque, Indra, SIDN, Wazuh, Northgate Arinso, Experis IT, Axesor, Bi4Group, Arelance, Inforcentro y Deloitte son las empresas que han acudido a esta cita, que se ha celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación de la Universidad de Granada y que ha reunido a más de un centenar de candidatos.Este año, las Jornadas de Contratación se enmarcan en la programación de actividades de la Oficina de Transformación Digital de OnTech Innovation, la marca complementaria de OnGranada creada para el desarrollo de este proyecto.El presidente de OnGranada Tech City y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, ha asegurado que las Jornadas de Contratación constatan la capacidad del clúster y de las empresas de tecnologías de la información y la comunicación granadinas y andaluzas "para crear empleo de calidad y oportunidades para nuestros jóvenes", contribuyendo a luchar contra "la lacra del paro juvenil".Por su parte, la rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha explicado que se trata de "una iniciativa extraordinaria", con base en unos estudiantes "que se están formando con los mejores grupos de investigación del país".El alcalde de Granada y presidente de honor de OnGranada Tech City, Francisco Cuenca, ha apuntado, por su parte, que estas jornadas son una muestra de "cómo empieza a activarse en Granada un modelo productivo que está generando desarrollo económico y empleo, basado en el conocimiento".Por último, el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, ha afirmado que la colaboración institucional en la que está basada OnGranada "se ha convertido en un modelo de éxito"."Tenemos que celebrar que esta jornada se celebre en el seno de la universidad y que nos sirva de aprendizaje", ha destacado el presidente, que ha confiado en que este modelo "se pueda aplicar a otros sectores económicos".Desde su puesta en marcha en el año 2014, OnGranada ha organizado ocho jornadas de contratación y empleo, en las que sus empresas asociadas han ofertado más de 1.800 vacantes, sin contar con las ofertas que llegan de forma periódica a la plataforma virtual del clúster.--EUROPA PRESS--