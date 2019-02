Nación Andaluza critica que el Gobierno no depure responsabilidades tras la investigación de Día de la Toma

Acto conmemorativo de la Toma de Granada

El partido Nación Andaluza ha criticado el cierre de la investigación interna de la Subdelegación del Gobierno en Granada tras la denuncia pública de la retirada de una bandera andaluza por un policía en la celebración del Día de la Toma, y le ha afeado que no haya depurado "ninguna responsabilidad".La investigación "debería haber comenzado por visionar los documentos gráficos que existen", aunque "no ha debido ser así", ha indicado Nación Andaluza en un comunicado en el que ha lamentado que el pasado 2 de enero se haya "censurado" una bandera andaluza "sin distintivo alguno", mientras "símbolos fascistas, incluidos esvásticas, eran esgrimidos enfrente de los mismos policías".El operativo estaba "montado únicamente contra el bloque de izquierda", han asegurado desde esta formación, que se ha referido a lo que, a su parecer, "se trata de un hecho que se ha llevado a cabo con premeditación y alevosía, perfectamente calculado".Critican que se haya llegado a la conclusión de que ha de tratarse de un "malentendido, aunque no aclaran por parte de quién ni, como pasa siempre, se depura ninguna responsabilidad".Según indicaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Europa Press tras el cierre de la investigación, no existió orden alguna por parte de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional ni de la coordinación del operativo de seguridad para la retirada de ninguna enseña en la mañana del 2 de enero, donde se volvieron a concentrar partidarios y detractores de la fiesta.El caso difundido por redes sociales se achacó a un "malentendido" que habría podido estar "provocado" por los propios manifestantes, señalaron estas mismas fuentes.--EUROPA PRESS--